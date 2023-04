Am Samstag ist es soweit! Rot-Weiss Essen reist zu Dynamo Dresden. Im Vorfeld der Partie, die mit Spannung erwartet wird, sprach Christoph Dabrowski über das Personal.

Dynamo Dresden gegen Rot-Weiss Essen – am kommenden Spieltag (08. April, 14 Uhr) kommt es im Rudolf-Harbig-Stadion zum Kräftemessen der beiden Traditionsklubs. Es ist zudem das Duell der zwei Mannschaften mit dem höchsten Zuschauerschnitt bei Heimspielen in der aktuellen Drittliga-Saison.

Zu den Heimauftritten von RWE kommen im Schnitt 16.266 Fans, bei Dynamo sind es sogar 23.121 Zuschauer. Diese Zahl wird am Samstagnachmittag höchstwahrscheinlich übertroffen. Alleine aus Essen werden nach RevierSport-Informationen 2500 Fans anreisen.

Für alle Beteiligten bei Rot-Weiss Essen, egal ob Fans, Spieler oder Trainerteam, ist das Auswärtsspiel beim Zweitliga-Absteiger ein Saison-Highlight. So natürlich auch für Chefcoach Christoph Dabrowski: "Auf dieses Spiel habe ich mich schon die ganze Runde gefreut. Die Vorfreude ist groß - vor so einer Kulisse zu spielen. Das sind die Partien, auf die man wartet. Wir wollen die Stimmung erleben und aufsaugen."

Während Dresden um den direkten Wiederaufstieg kämpft, wollen die Essener weiterhin Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Auch aus Sachsen will die Dabrowski-Elf – nach zwei Auswärtspleiten in Serie – die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten. Bei dieser Mission muss der 44-jährige Fußballlehrer weiterhin auf Felix Götze (krank) und Aurel Loubongo (Reha) verzichten.

Er hat einen viralen Infekt im Rachenbereich. Letzte Woche hat er schon Antibiotikum genommen. Das hat nicht so angeschlagen und er hat jetzt das Antibiotikum gewechselt. Christoph Dabrowski über Felix Götze.

Der Coach erklärte auf der Pressekonferenz, dass Götze in dieser Woche noch krankgeschrieben ist: "Er hat einen viralen Infekt im Rachenbereich. Letzte Woche hat er schon Antibiotikum genommen. Das hat nicht so angeschlagen und er hat jetzt das Antibiotikum gewechselt. Ich hoffe, dass es seine Wirkung erzielt und er in den nächsten Tagen wieder fit und trainingsfähig ist."

Bis auf Götze und Loubongo stehen alle Akteure zur Verfügung. Dass Andreas Wiegel nach seiner Gelbsperre zurückkehrt, war bekannt, aber auch Kapitän Felix Bastians hat seine Adduktorenbeschwerden auskuriert. Laut Dabrowski ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass beide Leistungsträger wieder von Beginn an spielen werden.

Über die Rückkehr von Bastians sagt der RWE-Coach: "Felix hat am Dienstag individuell mit dem Rehatrainer getestet und ist am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Er hatte keine Probleme."