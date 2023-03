3. Liga: Dieser Drittligist will WSV-Torjäger und RWO-Ass verpflichten

So langsam beginnt die Transferphase für den kommenden Sommer. Leistungsträger, deren Verträge im Sommer auslaufen, sind aktuell natürlich sehr begehrt.

Vor wenigen Tagen hatte RevierSport noch mit Serhat-Semih Güler gesprochen. Der Torjäger des Wuppertaler SV - 15 Saisontreffer plus acht Vorlagen - ist auf dem Markt heiß begehrt.

Der Vertrag des 25-jährigen Stürmers läuft am Saisonende aus und die Interessenten stehen Schlange. Neben dem designierten Drittliga-Aufsteiger SC Preußen Münster - Güler bestätigte gegenüber RS das SCP-Interesse an seiner Person - haben auch weitere Drittligisten ihre Fühler nach Güler ausgestreckt. Wie zum Beispiel der SC Verl.

"Güler ist ein sehr interessanter Spieler, mit dem man sich definitiv beschäftigt. Er hat das Potenzial sich in der 3. Liga durchzusetzen und ein wichtige Rolle bei einem Drittliga-Verein einzunehmen. Ob das dann in Verl sein wird, muss man sehen", erklärt Sebastian Lange, Sportlicher Leiter des SC Verl, gegenüber RevierSport.

Lange meinte weiter: "Wir wissen schon, was unser Markt ist und in welchen Teichen man fischen muss. Das wird auch weiter unser Weg sein. Da sind die Regionalligen sehr interessant für uns. Da gucken wir natürlich schon ganz genau hin."

Und: Bei näherem Blick ist den Verlern auch ein ehemaliger Sportclub-Spieler ins Auge gefallen. Anton Heinz steht neben Güler nämlich ebenfalls auf der Wunschliste des Drittligisten aus Verl.

Heinz, wie Güler 25 Jahre alt, hat nur zwei Treffer weniger als der Wuppertaler in der laufenden Regionalliga-West-Saison erzielt. Der Linksaußen des SC Rot-Weiß Oberhausen besitzt einen unheimlich starken linken Fuß - Heinz erzielte schon sechs Freistoß-Treffer in der laufenden Serie - und ist im Sommer auch ablösefrei zu haben. Ein Verbleib in Oberhausen ist sehr unwahrscheinlich.

"Anton Heinz kennen wir ja bestens, weil er hier aus der Jugend kam. Er war ein sehr junger Spieler und hatte bei uns im Aufstiegsjahr seine Einsätze. Aber er hatte auch Spieler wie Zlatko Janjic, Aygün Yildirim oder Patrick Schikowski vor der Nase. Für ihn war der Weg über Lippstadt und Oberhausen genau richtig. Ich denke, dass er jetzt für eine höhere Aufgabe bereit ist. Aber, das betone ich auch an dieser Stelle: Weder bei Güler noch bei Heinz ist eine Entscheidung gefallen. Wir sind an beiden Spielern interessiert, aber fix ist noch nichts", verrät Lange.