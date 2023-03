WSV-Torjäger über Zukunft: "Münster ist ein Interessent, aber es gibt einige Optionen"

Der Wuppertaler SV spielt trotz der geplatzten Aufstiegsträume und dem Niederrheinpokal-Aus eine gute Saison. Daran hat ein Mann einen großen Anteil.

21 Spiele, 15 Tore, sieben Vorlagen: Serhat-Semih Güler spielt die beste Saison seiner Karriere. Im Trikot des Wuppertaler SV bestätigt der 25-jährige Stürmer seine vergangene starke Spielzeit, in der er 14 Treffer und vier Vorlagen für den Regionalliga-West-Absteiger Bonner SC beisteuerte.

Kurzum: Zwei Regionalliga-Spielzeiten und nahezu 30 Buden: Diese Zahlen machen einen Angreifer auf dem Transfermarkt sehr attraktiv. Gülers Vertrag läuft beim Wuppertaler SV am Saisonende aus. Eine Verlängerung scheint nahezu ausgeschlossen zu sein. Es wird Güler wohl in die 3. Liga ziehen. Die Frage ist nur: wohin?

RevierSport hat mit dem Deutsch-Türken, der in Köln zuhause ist, über dessen Zukunft gesprochen.

Serhat-Semih Güler, als RevierSport zuletzt mit Ihnen sprach, waren Sie noch voller Tatendrang und im Angriffsmodus. Nun dürfte klar sein, dass der WSV nicht mehr aufsteigen wird. Warum?

Wir haben am Anfang der Saison viele Punkte liegen lassen und es einfach verkackt. Deshalb laufen wir Münster die ganze Zeit hinterher und konnten auch nicht näher kommen, als wir in einer Phase vor dem Jahreswechsel zehn von elf Spielen gewannen. Und nun hat Preußen Münster auch zehn Partien in Serie gewonnen. Vor dieser Stärke und deren Konstanz kann man nur den Hut ziehen. Sie steigen hochverdient auf.

Und dann gehen Sie nach dieser Saison nach Münster, um in der 3. Liga mit den Preußen zu spielen...

(lacht) Mal schauen. Münster ist ein Interessent, aber es gibt einige Optionen. Dass mit Preußen ist ja durchgesickert und ich kann bestätigen, dass es Kontakt gibt. Mehr aber auch nicht. Weil auch mehr nicht passiert ist. Es gibt ein paar Vereine aus der 3. Liga und Regionalliga, aber auch aus der Türkei, die an mir interessiert sind. Das kann ich hier verraten. Ich hoffe, dass im April eine Entscheidung fällt.

Ist damit ein Verbleib in Wuppertal ausgeschlossen?

Nein. Der WSV bleibt immer mein Ansprechpartner. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich Wuppertal auch noch nicht abgesagt. Aber wir spielen da mit offenen Karten: Auch Stephan Küsters, zu dem ich ein tolles Verhältnis pflege, weiß, dass es schwer wird mich in Wuppertal zu halten. Ich bin keine 18 Jahre mehr alt, sondern 25. Ich muss jetzt auch schauen, was das Beste für mich ist. Und das sollte im nächsten Schritt die 3. Liga sein. Natürlich spielt auch das Finanzielle eine Rolle. So viele Jahre habe ich auch nicht mehr, da muss ich schauen, wo ich bleibe.

Zuletzt haben Sie dreimal in Folge nicht getroffen. Ist das auch Ihrer ungewissen Zukunft geschuldet?

Ich muss ehrlich sagen, dass das auch sehr komisch für mich ist und es sich wie eine halbe Ewigkeit anfühlt. Ich kenne dieses Gefühl gar nicht mehr, dass ich drei, vier Spiele keinen Treffer erziele. Vielleicht spielt meine Zukunftsfrage im Unterbewusstsein auch eine Rolle. Das ist ja alles menschlich, wir sind schließlich keine Maschinen. Und natürlich denke ich oft an meine Zukunft. Ich hoffe, dass diese bald geklärt sein wird.