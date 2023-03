3. Liga: Elversberg in der Ergebniskrise - Middendorp verpatzt Heim-Debüt - Ikone beendet Karriere

Der 27. Spieltag in der 3. Liga hatte eine Überraschung parat, in personeller Hinsicht. Eine Ikone der 3. Liga und des FSV Zwickau gab das Karriereende bekannt.

Spitzenreiter SV Elversberg befindet sich in der 3. Liga in einer Ergebniskrise. Die Saarländer blieben durch das 1:1 (1:1) bei 1860 München auch das vierte Spiel in Folge ohne Sieg, führen die Tabelle mit 59 Punkten aber weiter an.

Nico Antonitsch (18.) brachte Elversberg in Führung, Joseph Boyamba (34.) glich für die Löwen aus. Die Münchner (37 Punkte) warten seit acht Begegnungen auf einen Dreier und verlieren die Aufstiegsplätze immer mehr aus den Augen.

Der VfL Osnabrück (47) musste im Kampf um die vorderen Plätze ebenfalls einen Rückschlag hinnehmen. Nach zehn Siegen in den vergangenen elf Spielen musste sich der VfL mit einem 1:1 (1:0) bei Rot-Weiss Essen begnügen.

Trainer Ernst Middendorp hat sein Heim-Debüt mit dem SV Meppen verpatzt. Die Emsländer verloren gegen den SC Verl 1:3 (0:2) und bleiben Vorletzter. Zum Einstand von Middendorp hatte Meppen einen Punkt in Elversberg geholt.

Ronny König in Zahlen: FSV Zwickau: 258 Spiele, 70 Tore, 26 Vorlagen SV Wehen Wiesbaden: 97 Spiele, 26 Tore, 10 Vorlagen FC Erzgebirge Aue: 84 Spiele, 15 Tore, 4 Vorlagen 1. FC Kaiserslautern II: 77 Spiele, 21 Tore, keine Vorlage Rot-Weiß Oberhausen: 64 Spiele, 14 Tore, 4 Vorlagen Chemnitzer FC: 43 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage SV Darmstadt 98: 19 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage FC Erzgebirge Aue: 1 Spiel, 1 Tor, keine Vorlage

Erzgebirge Aue setzte sich beim FSV Zwickau 2:0 (0:0) durch, der Hallesche FC und Viktoria Köln trennten sich 2:2 (0:0).

In der Halbzeitpause des Sachsenderby zwischen Zwickau und Aue gab Ronny König "Magenta Sport" ein Interview. Der 39-Jährige ließ in diesem Gespräch die Katze aus dem Sack. Der älteste derzeit aktive Profi der ersten drei deutschen Ligen gab bekannt, dass er am Saisonende seine Karriere beenden wird.

König gegenüber "Magenta Sport": "Ich werde im Sommer 40, irgendwann reicht es. Wir werden uns zusammensetzen und darüber reden, was der Verein mit mir plant. Ich selbst fühle mich hier sehr wohl." Bleiben da noch einige Fragen offen: die, ob König in Zwickau eine Funktionärsaufgabe angeboten bekommt und falls ja, in welcher Liga das sein wird? Aktuell sieht es eher nach Regionalliga aus. wozi mit sid