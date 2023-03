3. Liga: Starker RWE! Rot-Weiss Essen dem Sieg näher als das Team der Stunde

Rot-Weiss Essen und der VfL Osnabrück trennten sich in einem engen Drittliga-Spiel mit 1:1-Unentschieden.

Tolles Spiel auf dem Rasen, super Stimmung auf den Rängen: Das Schlagerspiel der 3. Liga zwischen Rot-Weiss Essen und dem VfL Osnabrück hatte einiges zu bieten und dürfte keinen der rund 17.700 Besucher im Stadion an der Hafenstraße enttäuscht haben. Am Ende waren auch beide Lager mit dem 1:1-Remis zufrieden. Dabei war für RWE mehr drin als für den VfL, der Mannschaft der Stunde der 3. Liga.

Rot-Weiss Essen begann die Partie, so wie man RWE von den bisherigen Heimspielen kennt: aktiv und spielbestimmend.

Schon nach sechs Minuten die erste Essener Chance, als Ron Berlinski Isaiah Young bediente, dieser aber aus spitzem Winkel vorbeizog. Da war definitiv mehr drin.

Und wieder RWE: Diesmal kam Thorben Müsel (12.) nach einer Ecke zum Abschluss, aber dessen Schuss wurde gerade noch von einem Osnabrücker abgeblockt. Vom VfL, der zuletzt fünfmal in Folge in der Fremde siegte, war bis dato nichts zu sehen.





Ganz anders RWE: Felix Bastians (14.) kam nach einer Hereingabe von Oguzhan Kefkir zum Kopfball, aber da fehlte etwas Druck hinter dem Ball. Der RWE-Kapitän (27.) hatte auch nach einem Schussversuch die Chance zum 1:0, doch Osnabrücks Nummer eins Philipp Kühn parierte.

Rot-Weiss Essen: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Herzenbruch, Bastians - Rother - Young (83. Holzweiler), Müsel (46. Ennali), Eisfeld (83. Götze), Kefkir (79. Plechaty) - Berlinski. VfL Osnabrück: Kühn - Kleinhansl, Beermann, Gyamfi, Traore - Köhler, Tesche (90.+1, Chato), Kunze (81. Rorig) - Niemann (81. Wulff), Engelhardt, Simakala (69. Heider). Schiedsrichter: Richard Hempel. Tore: 0:1 Beermann (31.), 1:1 Ennali (65.). Gelbe Karten: - Tesche, Kunze. Zuschauer: 17.617

Dass die Osnabrücker eine echte Spitzenmannschaft sind, die einen echten Lauf hat, zeigte der VfL in der 32. Minute. Nach einer Ecke stieg Timo Beermann höher als Felix Herzenbruch und es stand 1:0 für die Gäste. Und das war wirklich die erste Möglichkeit für die Lila-Weißen. Ein Top-Team eben!

RWE ging mit dieser kalten Dusche in die Halbzeit, doch zeigten sich die Rot-Weissen gut erholt. Von den rund 15.200 Essenern unter den 17.671 Zuschauern angepeitscht, suchte RWE weiter sein Glück in der Offensive. Dadurch entstanden natürlich auch Lücken im Essener Defensivverbund.

Nach einer Ecke konterte der VfL über Torjäger Ba-Muaka Simakala, der einen perfekten Pass auf Noel Niemann spielte, der Offensivspieler scheiterte aber am glänzend reagierenden Jakob Golz - danach klärte Kefkir den Ball aus der Gefahrenzone.

RWE spielte weiter mutig und wurde fast belohnt. Herzenbruch (60.) köpfte nach einer Kefkir-Flanke und Bastians-Kopfball-Verlängerung den Ball in die Maschen - der Jubel an der Hafenstraße währte aber nur kurz. Der Schiedsrichter entschied auf eine Abseitsposition, warum auch immer.

Doch fünf Minuten später gab es dann keine zwei Meinungen: Kefkir legte im Strafraum auf Lawrence Ennali ab und dieser erlöste die RWE-Fans - der hochverdiente 1:1-Ausgleichstreffer!

Nur zwei Minuten später: Rother kam zum Kopfball, Osnabrück klärte, danach erzielte RWE den nächsten Abseitstreffer durch Bastians. Essen machte mächtig Druck!

Und Osnabrück? In der 74. Minute hatten die Gäste ihre Riesen-Chance zum Siegtreffer: Plötzlich stand Robert Tesche vor Golz, versuchte es per Lupfer, doch sein Ball war einfach zu schwach. So endete ein tolles, stimmungsvolles Schlagerspiel zwischen Rot-Weiss Essen gegen den VfL Osnabrück mit 1:1-Remis.

RWE blieb zum 11. Mal in Folge an der Hafenstraße ohne Niederlage und der VfL zum 6. Mal in Serie in der Fremde ohne Pleite.