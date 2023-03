VfL Osnabrück: 19 Scorerpunkte in 25 Einsätzen! Zweitligisten und Erstligist an Simakala dran

Wenige Stunden vor dem Anpfiff zwischen Rot-Weiss Essen und dem VfL Osnabrück (Dienstag, 19 Uhr) kursiert in den Medien die Nachricht, dass Osnabrück seinen besten Mann verliert.

Acht Siege aus den letzten neun Spielen: Der VfL Osnabrück hat sich im Aufstiegskampf der 3. Liga zurückgemeldet und könnte seine Ambitionen noch am Dienstagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) bei Rot-Weiss Essen mit dem sechsten Auswärtsdreier in Serie untermauern.

Viele Augen werden dabei auf VfL-Offensivkraft Ba-Muaka Simakala, der nur "Chance" genannt wird, gerichtet sein. Denn am Tag des Spiels in Essen vermeldeten die "Kieler Nachrichten", dass Simakala ab dem 1. Juli 2023 für den dortigen Zweitligisten Holstein Kiel auflaufen wird.

Kein Wunder, dass die Störche Simakala gerne in ihren Reihen hätten. Schließlich kommt er in der laufenden Serie auf 25 Einsätze, zwölf Tore und sieben Vorlagen - ein Top-Wert in der 3. Liga!

Wie RevierSport im Laufe des Tages - 14. März - jedoch aus dem Umfeld Simakalas erfuhr, liegt diesem zwar ein unterschriftsreifer Dreijahresvertrag vor, doch die Tinte ist noch längst nicht trocken.

Ba-Muaka Simakala wechselte im Sommer 2021 nach Osnabrück und davor spielte der pfeilschnelle und torgefährliche 1,80 Meter große Angreifer für den SV Rödinghausen. Seine SVR-Bilanz: 38 Spiele, 14 Buden! Vor Rödinghausen und Osnabrück war er in Elversberg aktiv. Dort lief es nicht rund und er kam nur zu Kurzeinsätzen.

Demnach will sich der 26-Jährige in diesen Tagen voll und ganz auf den Aufstiegskampf mit dem VfL konzentrieren und erst in einigen Wochen eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

In der Jugend Ba-Muaka Simakala zwischen 2011 und 2016 für Borussia Mönchengladbach. Für die U17 der Borussia kam Simakala in 43 Spielen (18 Tore, 14 Vorlagen) und für die U19-Bundesligamannschaft in 46 Begegnungen (25, 9) zum Einsatz. Zudem nahm er regelmäßig am Trainingsbetrieb der Profis teil und stand auch mehrmals im Bundesligakader. Am 21. Januar 2017 durfte er auch ein Mal für die Borussia Bundesliga-Luft schnuppern. Zehn Minuten stand "Chance", wie Simakala gerufen wird, gegen Darmstadt (0:0) auf dem Rasen. Dort, in die Bundesliga, will er auf Strecke wieder hin.

Neben Kiel sollen dem im Sommer ablösefreien Simakala nach RevierSport-Informationen auch weitere Zweitliga-Offerten, wie auch von Eintracht Braunschweig und Hannover 96, vorliegen. Zudem hat sich zuletzt auch ein Bundesligist nach Simakala erkundigt. Und wer weiß: Vielleicht steigt der VfL Osnabrück auf und der aktuelle beste Lila-Weiße bleibt an der Bremer Brücke. Auch diese Option scheint noch nicht gänzlich vom Tisch zu sein.

Am Dienstag, ab 19 Uhr, kann Simakala im Stadion an der Hafenstraße gegen RWE wieder Eigenwerbung betreiben. Auch hier werden mit Sicherheit einige Scouts und Verantwortliche aus der 1. und 2. Bundesliga aufmerksam das Simakala-Spiel verfolgen.