BVB: U23 vor Dresden-Spiel - über 10.000 Karten verkauft, RWE-Rekord wackelt

Bei Borussia Dortmund ist an diesem Wochenende einiges los: Neben dem Revierderby auf Schalke geht es für die U23 am Sonntag auch attraktiv weiter.

Es ist vollbracht: Dynamo Dresden hat sein 7500-Karten-Kontingent für das Spiel bei Borussia Dortmund II am Sonntag (15 Uhr, RevierSport-Liveticker) ausgeschöpft.

Damit werden die Sachsen auch einen neuen Auswärtsfahrer-Rekord für die laufende Drittliga-Saison 2022/2023 aufstellen - RevierSport berichtete.

Insgesamt sind für das Match BVB U23 gegen Dynamo Dresden schon 10.600 Karten verkauft. Damit wackelt auch der Rekord für die U23-Spiele im Signal Iduna Park. Die Bestmarke wurde erst in dieser Saison aufgestellt, als am 2. Spieltag Rot-Weiss Essen zu Gast war. Den 1:0-Sieg des BVB II verfolgten 11.079 Zuschauer im großen Dortmunder Stadion. Rund 6000 Essener waren dabei. Nun geht es für den Borussia-Nachwuchs vor 7500 Dresdnern am Sonntag um drei Punkte.

BVB II erwartet knifflige Aufgabe

Der 26. Spieltag der 3. Liga hält für die U23 des BVB eine knifflige Aufgabe bereit: In Dynamo Dresden kommt nicht nur ein namhafter Traditionsverein zum Duell, sondern zugleich die drittstärkste Mannschaft der Rückrunde. Die Sachsen haben von ihren sechs Duellen der zweiten Saisonhälfte noch keines verloren und sammelten dabei 14 von 18 Punkten. Die bislang letzte Niederlage Dynamos ist auf den 8. November (0:1 in Wiesbaden) datiert.

"Die Rahmenbedingungen sind sicherlich einen Tick spannender und es wird eine andere Atmosphäre mit mehr Zuschauern. Die Jungs sollen das als Ansporn nehmen. Wir bereiten uns so vor wie auf jede andere Partie auch", erklärt BVB-II-Trainer Jan Zimmermann.

Personal: Für das Dresden-Spiel am Sonntag stehen BVB-II-Coach Jan Zimmermann mit Dennis Lütke-Frie, Guille Bueno und Timo Bornemann drei Mann nicht zur Verfügung.

Der Fußballlehrer hofft auf ein anderes, ein besseres Gesicht seiner Schützlinge als am letzten Spieltag, wo die Dortmunder mit 0:1 im U23-Duell in Freiburg unterlagen. Zimmermann: "Wir brauchen mehr Mut und mehr Vertrauen bei eigenem Ballbesitz und müssen disziplinierter sein, wenn wir gegen den Ball arbeiten."

Während die Gäste nach der jüngsten Erfolgsserie wieder in Richtung Zweitliga-Aufstieg schielen, braucht die Dortmunder U23 Punkte für den Klassenerhalt. Ein Achtungserfolg gegen Dresden gäbe dem Team zudem Selbstvertrauen vor dem wichtigen Kellerduell am Mittwoch in Hannover gegen den VfB Oldenburg.