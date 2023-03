Drittligist Rot-Weiss Essen machte am Sonntag einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Ein wichtiger Faktor war mal wieder die defensive Stabilität.

Die Erleichterung war groß bei Rot-Weiss Essen nach dem wichtigen 2:0-Sieg im Aufsteigerduell gegen die SpVgg Bayreuth. Durch eine Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel verdiente sich RWE den zweiten Heimdreier in Serie.

Ein Garant für den Erfolg war wieder einmal die starke Defensive. Gegen die zuletzt offensivstarken Bayreuther – zehn Tore in drei Spielen – ließ Essen über die gesamte Spielzeit nur drei, vier nennenswerte Möglichkeiten, aber keine Großchance zu.

Auch ein Blick auf die Statistik zeigt, wie sich die Truppe von Cheftrainer Christoph Dabrowski mittlerweile in der Defensive stabilisiert hat. In den vergangenen zehn Partien kassierte der Drittligist acht Gegentore – nur die Spitzenteams Freiburg II (sechs) und Elversberg (sieben) sind noch besser.

Speziell in den Heimspielen ist RWE schwer zu überwinden. Nur ein Gegentor musste Torwart Jakob Golz in allen vier Partien des Jahres an der Hafenstraße hinnehmen. Dieser Last-Minute-Treffer gelang Moritz Stoppelkamp, Kapitän des MSV Duisburg, beim 1:1-Remis durch einen direkt verwandelten Freistoß. In allen anderen drei Auftritten im heimischen Stadion spielte die Dabrowski-Elf zu Null.

Einen großen Anteil an der defensiven Stabilität hat das Innenverteidiger-Duo José-Enrique Ríos Alonso und Felix Herzenbruch. Beide Abwehrspieler harmonieren gut zusammen und ergänzen sich gegenseitig. Während Ríos Alonso ein dynamischer, moderner und spielstarker Innenverteidiger ist, verkörpert Herzenbruch genau die Tugenden, die an der Hafenstraße gefordert werden: Mentalität, kompromisslose Zweikampfführung und Robustheit.

An dem 30-Jährigen haben sich in dieser Saison schon manche etablierte Drittliga-Stürmer wie Pascal Testroet oder Adriano Grimaldi die Zähne ausgebissen. Für seine gute Leistung und dem Führungstreffer gegen Bayreuth wurde Herzenbruch sogar erstmals in die Kicker-Elf des Spieltags gewählt.

Auch RWE-Coach Dabrowski lobte den Mentalitätsspieler: "'Herze' arbeitet gut in den letzten Wochen, vor allem zusammen mit Alonso in der Verteidigung. Er verteidigt wirklich sehr, sehr gut."