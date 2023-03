3. Liga: Abstiegskandidat reagiert - zehnte Trainerentlassung der Saison ist perfekt

Das 2:3 gegen den MSV Duisburg war zu viel. Der nächste Klub in der 3. Liga hat seinen Trainer entlassen. k

Aus den letzten 15 Spielen hat der VfB Oldenburg nur einen Sieg erringen können (1:0 beim FSV Zwickau). Nach dem 2:3 zuhause gegen den MSV Duisburg hat der Aufsteiger nun reagiert und seinen Trainer Dario Fossi mit sofortiger Wirkung beurlaubt.

Vorerst wird Co-Trainer Frank Löning die Betreuung der Drittliga-Mannschaft übernehmen und sie auf das Derby beim VfL Osnabrück (Samstag, 1. März, 14 Uhr) vorbereiten. Das gab der Klub am Sonntagabend bekannt.

„Wir sind sportlich in einer sehr schwierigen Situation, haben jetzt seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen und sehen es als unsere Pflicht an, nichts unversucht zu lassen, um die Klasse zu halten“, sagt Sebastian Schachten, der Sportliche Leiter des VfB Oldenburg.

Zusatz von Schachten: „Leider ist es uns in den vergangenen Wochen nicht gelungen, die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu führen. Wir sind nach einer sehr intensiven Analyse der Situation zu dem Schluss gekommen, dass eine Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist."





Fossi hattet den VfB im Juli 2020 übernommen und ihn im Sommer 2022 in die 3. Liga geführt. In 70 Pflichtspielen gelang ihm ein Punkteschnitt von 1,64. Mit dem VfB Oldenburg holte er 33 Siege, 21 Partien gingen verloren. In der aktuellen Tabelle liegt der VfB auf Rang 19, der erste Nichtabstiegsplatz ist drei Punkte entfernt.

Diese Trainer wurden in der 3. Liga bereits entlassen

Daniel Scherning (VfL Osnabrück)

Timo Rost (Erzgebirge Aue)

Uwe Koschinat (1. FC Saarbrücken)

Michael Köllner (1860 München)

Rüdiger Rehm (FC Ingolstadt)

André Meyer (Hallescher FC)

Joe Enochs (FSV Zwickau)

Christian Preußer (BVB II)

Stefan Krämer (SV Meppen)

Dario Fossi (VfB Oldenburg)