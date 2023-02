BVB II: Ex-RWE-Trainer Neidhart kritisiert RWO-Stadion als Spielort

Am Samstag (25. Februar, 14 Uhr) empfängt Borussia Dortmund II den SV Waldhof Mannheim im Stadion Niederrhein in Oberhausen zum Drittliga-Spiel. Das sorgt für Kritik.

Nein! Die Saison von der U23 von Borussia Dortmund läuft überhaupt nicht nach Plan. Der BVB II steckt im Abstiegskampf und konnte nur eine der letzten neun Partien siegreich bestreiten.

Zu den sportlichen Problemen gesellt sich seit Monaten ein infrastrukturelles Problem. Aufgrund der Umbau-Arbeiten in der BVB-II-Heimstätte "Stadion Rote Erde" musste der schwarz-gelbe Nachwuchs in der laufenden Drittliga-Saison schon mehrmals ins Wuppertaler Stadion am Zoo sowie dem großen Dortmunder Signal Iduna Park ausweichen.

Nun kommt ein dritter "Heimspiel"-Ort hinzu. Am Samstag (25. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) empfängt die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann den SV Waldhof Mannheim im Stadion Niederrhein in Oberhausen. RevierSport berichtete von diesem erneuten Umzug.

Der dritte Stadion-Wechsel in der laufenden Saison 2022/2023 sorgt bei Mannheims Trainer Christian Neidhart für Unverständnis.

"Es ist schon verwunderlich, dass wir jetzt dort spielen müssen. Erst haben sie in Wuppertal gespielt, jetzt in Oberhausen. Ich dachte immer, man muss immer ein Ausweichstadion angeben. Aber ich kenne mich mit den Statuten nicht aus. Natürlich hätten wir auch gerne im Signal-Iduna-Park gespielt", sagte der ehemalige Trainer von Rot-Weiss Essen auf der Spieltags-Pressekonferenz und ergänzte: "Ich kenne es noch aus meiner Zeit in der Regionalliga West. Da war der Platz nicht immer der beste, aber ordentlich."

Immerhin: Der 54-jährige Fußballlehrer hat bisher weder gegen Rot-Weiß Oberhausen noch im Stadion Niederrhein verloren - fünf Spiele, drei Siege, zwei Remis. Vielleicht ist der BVB-II-Umzug nach Oberhausen am Ende doch eine gute Wahl für Neidhart und seine Mannheimer.