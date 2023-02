MSV Duisburg: Bakalorz macht Mut - Wald erklärt Kandidatur

Durch den 4:0-Heimsieg gegen den FSV Zwickau ist der MSV Duisburg sportlich zurück in der Spur. Auf der JHV am 22. März werden die Weichen für die Zukunft gestellt.

Vier Tore in einem Heimspiel ohne eigenen Gegentreffer hatte Marvin Bakalorz in seinen bisherigen eineinhalb Jahren im Trikot des MSV Duisburg noch nicht erlebt.

Dementsprechend gelöst lief der 33-Jährige nach dem 4:0 gegen den FSV Zwickau durch die Mixed-Zone. Der Mittelfeld-Motor stand nach seiner Verletzung zum zweiten Mal in Folge in der Startelf.

„Wir haben vieles richtig gemacht“, lobte der ehemalige Bundesligaspieler und analysierte, was am Wochenende besser gelaufen ist, als während der vier Monate anhaltenden Heim-Misere mit fünf Spielen ohne Dreier vor eigenem Publikum. „Natürlich hat das genervt. Wir mussten kommunikativer und lauter werden. Das haben wir durchgezogen und konnten endlich den Bock umstoßen“, betonte Bakalorz.

Während der MSV mit Platz zehn in der 3. Liga sportlich im Soll liegt, schauen die Fans bereits voller Spannung Richtung 22. März. Denn in fünf Wochen steigt die nächste Mitglliederversammlung im Theater am Marientor, in der satzungsgemäß die Vorstandswahlen auf der Tagesordnung stehen. Der amtierende Präsident Ingo Wald (seit September 2014 im Amt), der bei der letzten JHV im August 2022 die Zweitliga-Mission 2025 vorstellte, wird nach turbulenten Jahren erneut kandidieren.





„Ich werde mich mit meinem Team erneut dem Votum der Mitglieder stellen. Den trotz dessen, dass wir alle gemeinsam den MSV vor zehn Jahren retten konnten, liegen in naher Zukunft weiterhin schwierige Aufgaben vor uns. Und diese würde ich gerne mit einer erweiterten und verjüngten Mannschaft angehen“, wird der 65-Jährige in einer im Rahmen des Zwickau-Spiels ausgegebenen Erklärung zitiert und ging darin genauer auf die Zusammenstellung seines Teams ein.

Den Posten des Vorstands Sport soll Ulf Schott übernehmen. Der 52-Jährige FIFA-Manager (dort u.a. Leiter des Bereichs Talent- und Eliteförderung) war im Frühjahr 2022 als strategischer Berater für mehr sportliche Kompetenz im Frühjahr 2022 dazugestoßen. Als neues Gesicht soll der ehemalige Flic-Fac-Zirkusdirektor Uwe Struck mit seinen Fähigkeiten im Organisations- und Eventbereich für frischen Wind sorgen.

Noch keine Informationen zur Opposition

Robert Komossa bringt als Sicherheitsbeauftragter des Vereins die nötige Expertise im Umgang mit den Fans mit. Rechtsanwalt Udo Steinke soll dem Vorstand mit seiner juristischen Kompetenz erhalten bleiben. Urgestein Robert Philipps dagegen wird nicht mehr kandidieren.

Wir müssen alle an einem Strang ziehen, auf wie neben dem Feld. In einer Stadt wie Duisburg geht es nur gemeinsam. Und bei meinem Team bin ich mir sicher, dass es seine Arbeit vom Start weg auf diese Art und Weise angehen wird Ingo Wald

Wald sieht sein Team mit Blick auf die angespannte wirtschaftliche Situation zwar vor einer „Herkulesaufgabe“, strahlt in seiner Erklärung dennoch Optimismus aus, die gesteckten Ziele in Zukunft zu erreichen und den MSV wieder in ein „ruhiges Fahrwasser“ zu führen. „Wir müssen alle an einem Strang ziehen, auf wie neben dem Feld. In einer Stadt wie Duisburg geht es nur gemeinsam. Und bei meinem Team bin ich mir sicher, dass es seine Arbeit vom Start weg auf diese Art und Weise angehen wird“, erklärt Wald.

Neben dem Team Wald wird wohl noch eine weitere Gruppe als Opposition ins Rennen gehen. Wer das „Schattenkabinett“ bilden wird, ist noch nicht bekannt. Zuletzt kursierten laut WAZ Spekulationen um Ex-Profi Dietmar Hirsch. Bewerbungen können bis zum 8. März eingereicht werden, bevor sie vom Wahlausschuss mit Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link geprüft werden. Nicht nur Ingo Wald blickt dem 22. März schon jetzt mit viel Spannung entgegen.