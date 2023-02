Drittligist SV Elversberg marschiert weiter in Richtung Meisterschaft. In den kommenden Partien muss die SVE jedoch auf den Top-Torjäger verzichten.

Es war eine Machtdemonstration der SV Elversberg. Der Drittliga-Spitzenreiter siegte im Derby und Top-Spiel beim 1. FC Saarbrücken am vergangenen Spieltag deutlich mit 4:0 und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze aus.

Nach 21 Partien hat die Elf von Erfolgstrainer Horst Steffen bereits neun Punkte Vorsprung auf den "Verfolger" SV Wehen Wiesbaden. Der 1. FC Saarbrücken – aktuell Vierter – liegt schon 14 Zähler hinter dem furiosen Aufsteiger zurück. Alles andere als der Durchmarsch in die 2. Liga wäre mittlerweile eine große Überraschung. Die SVE ist die mit Abstand stärkste Mannschaft der 3. Liga – sowohl offensiv als auch defensiv. Trotzdem gab es nach dem 4:0-Derbyerfolg einen Wermutstropfen.

Denn: Luca Schnellbacher, Top-Torjäger und Vize-Kapitän von Elversberg, zog sich in der Partie einen Außenbandriss zu und wird der Steffen-Elf in den nächsten Wochen fehlen. Besonders kurios: Schnellbacher verletzte sich bereits in der Anfangsphase des Spiels und erzielte vor seiner Auswechslung zur Halbzeitpause trotzdem noch einen Doppelpack – seine Saisontore Nummer elf und zwölf.

Wird Koffi den Schnellbacher-Ersatz?

Der Ausfall des 28-Jährigen ist natürlich ein Schock für den unangefochtenen Tabellenführer. Allzu große Sorgen muss man sich an der Kaiserlinde allerdings nicht machen. Dass der Kader auch in der Breite sehr gut aufgestellt ist, konnte die SVE schon mehrfach unter Beweis stellen. Als Ersatz für Schnellbacher wird wohl Kevin Koffi die erste Alternative sein, der Schnellbacher bereits in Saarbrücken ersetzte und dort den Treffer zum 4:0-Endstand beisteuerte. Der Mittelstürmer stand in seiner Karriere schon beim SSC Neapel und AS Rom unter Vertrag und gehört fußballerisch zu den besten Spielern in der 3. Liga.

In dieser Saison erzielte Koffi, bei 953 Minuten Einsatzzeit, sechs Treffer und gab fünf Vorlagen. Im Schnitt kommt der 36-Jährige alle 86,6 Minuten auf eine direkte Torbeteiligung – ein starker Wert. Er ist technisch stark, beidfüßig, hat eine hohe Qualität im Torabschluss und wäre wohl bei allen anderen Drittligisten ein absoluter Leistungsträger.

Bei der SVE hatte Koffi zuletzt seinen Stammplatz an den jungen Nick Woltemade verloren. In den nächsten Wochen werden beide wohl zusammen die Doppelspitze im 4-4-2-System von Horst Steffen bilden. Mit Valdrin Mustafa (drei Saisontore) und Ben Bobzien (Leihspieler von Mainz 05) gibt es noch zwei weitere Optionen für das Sturmzentrum.