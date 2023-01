RWE - MSV: So bereitet sich die Polizei aufs Derby vor

Am Sonntag steigt das Drittliga-Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg. So bereitet sich die Polizei auf die Partie vor.

Der Countdown zum Drittliga-Revierderby läuft. Am Sonntag gastiert der MSV Duisburg bei Rot-Weiss Essen (14 Uhr, RS-Liveticker). Es ist das erste Liga-Duell beider Teams an der Hafenstraße seit Dezember 2006.

Die Vorfreude ist groß - bei den Teams, vor allem aber bei den Fans. Die Partie war schnell ausverkauft, von den insgesamt 19.000 Karten gingen 2500 an die Gäste von der Wedau.

Heißt natürlich auch: Der Polizei steht ein Großeinsatz bevor, schließlich waren Ausschreitungen in der Vergangenheit keine Seltenheit, wenn Essen und Duisburg aufeinandertrafen. Rund um das Hinspiel (2:2) blieb es allerdings friedlich. Dennoch: "Wir sind mit mehr Kräften als üblich im Einsatz, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein", sagt Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato auf RevierSport-Nachfrage.

Wie viele Beamte eingesetzt und ob neben den üblichen Hundertschaften auch eine Hunde- oder Pferdestaffel vor Ort sein wird, ließ die Behörde mit dem Verweis auf taktische Gründe offen. Der bevorstehende Einsatz sei von der Größenordnung mit dem beim Heimspiel gegen Dynamo Dresden im vergangenen Oktober vergleichbar, heißt es. Um das Gefahrenpotenzial zu minimieren, "sind wir im Austausch mit unseren szenekundigen Beamten und den Fanbeauftragten beider Vereine".

Eine der wichtigsten Aufgaben der Polizei wird darin bestehen, Zusammenstöße beider Fanlager auf dem Hin- und Rückweg zum Stadion zu vermeiden. Ein Teil der Duisburger Anhänger wird per Sonderzug zum Essener Hauptbahnhof reisen, dann mit Shuttlebussen zum Stadion fahren. "Wir werden am Hauptbahnhof gemeinsam mit der Bundespolizei vor Ort sein und haben auch alle weiteren An- und Abreisewege im Blick", sagt Schwarz-Pettinato.

Wie bei RWE-Spielen üblich, ist rund um das Stadion an der Hafenstraße am Spieltag mit Einschränkungen im Verkehr zu rechnen. Am Spieltag informiert die Polizei auf ihrem Twitter-Account über aktuelle Entwicklungen. Zudem soll es zeitnah einen offenen Brief an die Fanlager geben. RWE wollte sich aus taktischen Gründen nicht zu seinen Sicherheitsvorkehrungen rund um das Derby äußern.