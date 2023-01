RWE - MSV: Derby-Sonderzug für Duisburger Fans - die Infos

In gut zwei Wochen steigt das Drittliga-Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg. Für Gästefans wird es einen Sonderzug geben.

Das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg naht. Gespielt wird am Sonntag, 5. Februar (14 Uhr), an der Hafenstraße. Die Partie ist bereits ausverkauft. 19.000 Tickets sind vergriffen, davon gingen 2500 Karten zu den Gästen aus Meiderich.

Zur Entlastung bei der An- und Abreise wird am Spieltag ein Sonderzug für die MSV-Anhänger fahren. Er bietet Platz für 800 Personen. Abfahrt ist am Duisburger Hauptbahnhof um 11.33 - also knapp zweieinhalb Stunden vor Anpfiff. Der Zug hält am Essener Hauptbahnhof, von wo aus die Zuschauer mit Shuttle-Bussen zur Hafenstraße gefahren werden.

Die Rückfahrt erfolgt auf dem gleichen Weg. Um 16.35 Uhr fährt der Sonderzug Richtung Duisburg in Essen ab. "Habt bitte Verständnis, dass aufgrund der Gesamtzuglänge aus neun Wagen und dem Triebfahrzeug der Zug nur an den Hauptbahnhöfen Duisburg und Essen halten kann", schreibt der MSV auf seinen Kanälen. "Sobald uns die finalen Fan-Infos aus Essen vorliegen, informieren wir euch darüber gesondert."