3. Liga: Siege für Zwickau und Bayreuth - Keller rückt enger zusammen

Der 20. Spieltag in der 3. Liga brachte einige Überraschungen. Saarbrücken ließ im Aufstiegskampf Punkte liegen, während Zwickau und Bayreuth wichtige Siege feierten.

Der Samstag stand in der 3. Liga am 20. Spieltag vor allem im Zeichen des Abstiegskampfs. Am unteren Tabellenende wird es immer enger, während an der Spitze zwei Topteams etwas Boden verloren haben.

Der 1. FC Saarbrücken tat sich in Paderborn beim SC Verl schwer. Mehrfach scheiterten die Saarländer an SCV-Keeper Niclas Thiede, zusätzlich sorgte Nicolas Sessa (20.) für die Halbzeitführung der Verler. Und es kam noch dicker für die Favoriten: Zwanzig Minuten vor Schluss erhöhte Yari Otto auf 2:0.

Während der MSV Duisburg im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück verlor (Zum Spielbericht), überraschte auch die SpVgg. Bayreuth. Der bisherige Vorletzte führte gegen den FC Ingolstadt früh durch einen Treffer von Markus Ziereis (17.) und konnte die Führung halten. Auch Gelb-Rot gegen Eroll Zejnullahu (83.) änderte nichts mehr an der Ingolstädter Niederlage.

Ein großer Gewinner des Spieltags ist der FSV Zwickau. Durch den 1:0-Sieg im Ostduell beim Halleschen FC überholten die Zwickauer den HFC und sind zumindest über Nacht über dem Strich. Dominic Baumann war mit seinem Doppelpack (17./90.) der Mann des Tages.

Im Nordduell zwischen dem SV Meppen und dem VfB Oldenburg gab es keinen Sieger. Max Dombrowka sorgte in einer unterhaltsamen ersten Hälfte für die Meppener Führung (11.), die Max Wegner zehn Minuten später ausglich. Trotz guter Gelegenheiten und Dank zweier Meppener Alu-Treffer blieb es beim Remis. Die Partie Erzgebirge Aue - SC Freiburg II endete torlos.

Bereits am Freitag unterlag Rot-Weiss Essen Tabellenführer Elversberg mit 0:3. Am Sonntag folgen noch die Partien Viktoria Köln - Waldhof Mannheim (13 Uhr) und Borussia Dortmund II - Wehen-Wiesbaden (14 Uhr). Den Spieltag beschließen werden im Topspiel am Montagabend 1860 München und Dynamo Dresden.