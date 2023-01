MSV Duisburg: Diesen Fluch wollen die Zebras gegen Waldhof Mannheim brechen

Der MSV Duisburg empfängt am Montagabend in der 3. Liga Waldhof Mannheim. Die Zebras wollen eine schwarze Serie beenden.

Nach dem optimalen Start mit dem Sieg in Saarbrücken (3:2) ist die Zuversicht beim MSV Duisburg vor dem Heimspiel gegen Waldhof Mannheim groß.

Mit einem Sieg könnte das Team von Torsten Ziegner plötzlich sogar in Richtung der Aufstiegsränge schielen. Darauf angesprochen blockte der Coach aber sofort ab: "Das interessiert mich überhaupt nicht. Aktuell sind unsere Ziele andere - nämlich mehr Konstanz reinbringen."

Verständlich, denn nach den letzten vier Siegen der Saison hat Duisburg es nicht geschafft, im folgenden Spiel einen weiteren nachzulegen. Gegen Mannheim soll es endlich klappen - es wäre zugleich das Ende einer schwarzen Serie.

Denn in der 3. Liga ist der MSV noch sieglos gegen Waldhof. Sechs Duelle gab es bisher, vier davon gingen an Mannheim. In der vergangenen Saison entschied der Sportverein beide Spiele mit 3:1 für sich. Zudem versprechen die Drittliga-Begegnungen zwischen Mannheim und Duisburg Tore. 26 Treffer (16:10 zugunsten Waldhofs) fielen in den sechs Spielen - die meisten bei der 3:4-Pleite des MSV in der Hinserie der Saison 2019/20.

Rechnet man Aufeinandertreffen in anderen Ligen mit ein, geht die Statistik immer noch klar an die Baden-Württemberger. 10 Siege, sechs Remis und fünf MSV-Siege stehen insgesamt zu Buche. Zuletzt setzte sich der MSV vor über 20 Jahren durch. Mit 2:1 gewannen die Meidericher am 13. Spieltag der Zweitliga-Saison 2002/2003. Ein Doppelpack von Marius Ebbers ebnete den Weg zum Sieg.

Doch es gibt auch eine Statistik, die ganz klar für die Ziegner-Elf spricht: Keines seiner acht Auswärtsspiele konnte Mannheim in dieser Saison gewinnen (zwei Remis, sechs Niederlagen).