MSV Duisburg: Zittersieg, Müller-Verletzung, Raeder-Glanztat - Highlights im Video

Der MSV Duisburg ist mit einem 3:2 beim 1. FC Saarbrücken in die Drittliga-Restrunde gestartet. Die Partie hatte einiges zu bieten. Die Highlights im Video.

Zum Wiederbeginn der 3. Liga hat der MSV Duisburg einen Traumstart hingelegt. Beim Tabellenzweiten und Aufstiegskonkurrenten 1. FC Saarbrücken feierten die Zebras am Samstag einen überraschenden 3:2-Sieg. Zwischenzeitlich lagen sie sogar mit 3:0 in Führung.

Caspar Jander, Benjamin Girth und ein Eigentor von Saarbrückens Calogero Rizutto brachten den MSV nach vorne. Am Ende musste Duisburg zittern. Saarbrücken kam in der Schlussphase noch einmal heran, hatte in der Nachspielzeit noch zwei große Chancen zum Ausgleich.

Dass die Duisburger das Ergebnis über die Zeit retteten, war auch ein Verdienst von Lukas Raeder. Der Ersatztorhüter kam kurz nach der Halbzeit ins Spiel - Vincent Müller, die Nummer eins, hatte sich eine Schulterverletzung zugezogen. Eine Diagnose steht noch aus. Sein Vertreter Raeder war sofort auf Temperatur und glänzte kurz vor Schluss mit einem Mega-Reflex gegen FCS-Stürmer Justin Steinkötter.

Nach Abpfiff war die Freude bei Spielern und rund 1200 mitgereisten Duisburgern im Gästeblock riesig. Und auch Trainer Torsten Ziegner lobte sein Team: "Wir haben ein überragendes Auswärtsspiel gemacht und hochverdient gewonnen."

Nun haben die Zebras über eine Woche Pause, ehe sie am übernächsten Montag Waldhof Mannheim empfangen (23. Januar, 19 Uhr). Es ist zugleich der Abschluss der Hinrunde.