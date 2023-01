RWE beim SC Verl: Letzter rot-weisser Sieg liegt über sechs Jahre zurück

Rot-Weiss Essen reist am Samstag (21. Januar, 14 Uhr) nach Paderborn zum Spiel gegen den SC Verl. Verl? Für RWE schon in der Vergangenheit eine harte Nuss.

Das Duell zwischen Rot-Weiss Essen und dem SC Verl war bis zur Saison 2019/2020 ein ein Jahrzehnt lang prägender Vergleich in der Regionalliga West.

Nach dem Aufstieg des SC Verl im Sommer 2020 hatte das Duell mehr als zwei Jahre "Pause". Nun kommt es wieder zum Spiel Verl gegen Essen.

"Ich lege keinen Wert auf Statistiken. Aber RWE hat schon lange nicht mehr gegen uns gewonnen. Wir wollen auch am Samstag den Dreier holen", sagte Raimund Bertels jüngst gegenüber RevierSport.

Der Verler Vereinspräsident liegt nicht falsch. Denn der letzte rot-weisse Sieg über den SC Verl datiert vom 16. September 2016. Also wartet Essen über sechs Jahre auf einen Dreier gegen die Ostwestfalen.

Verl gegen Essen - direkter Vergleich: Duelle insgesamt: 37 Siege SC Verl: 13 Unentschieden: 10 Siege Rot-Weiss Essen: 14 Tore: 53:50

Und in Verl, auch wenn am Samstag in Paderborn gespielt wird, gewann Rot-Weiss Essen zuletzt am 5. Oktober 2013.

Die letzten beiden Duelle in Verl, im Jahr 2018, endeten jeweils 1:1-Unentschieden. In Essen war Verl zuletzt zweimal in 2019 erfolgreich. "Wir haben noch und Trainer Guerino Capretti mit 4:1 in Essen gewonnen. Das war das letzte Spiel. Ich hoffe, dass wir am Samstag daran anknüpfen können", sagt Bertels.

SC Verl: Rot-Weiss Essen wird für Rekordkulisse sorgen

Wer das Spiel gewinnen wird, steht noch nicht fest. Jedoch, dass es eine Heimspiel-Rekordkulisse für den SC Verl wird. Denn die Bestmarke stammt bisher vom 18. September 2022, als der MSV Duisburg in der Benteler-Arena in Paderborn zu Gast war. 1761 Fans haben damals einen 1:0-Auswärtssieg der Zebras gesehen. Allein in Essen wurden schon 2200 Karten - RevierSport berichtete - für das Duell gegen Verl in Paderborn verkauft.