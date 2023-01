3. Liga: Gegen Verl in Paderborn - gefühltes Heimspiel für Rot-Weiss Essen

Rot-Weiss Essen reist am Samstag (21. Januar, 14 Uhr) zum SC Verl. Oder besser gesagt: nach Paderborn. Denn dort findet das Drittligaspiel statt.

Nach dem torlosen Remis gegen den Halleschen FC geht es für Rot-Weiss Essen im zweiten Pflichtspiel des Jahres 2023 nach Ostwestfalen.

In Paderborn, wo der SC Verl seine Heimspiele austrägt, tritt RWE am Samstag, 21. Januar, ab 14 Uhr (RevierSport-Liveticker) gegen den Sportclub an.

Klar: Die Verler sind nicht für ihre große Anhängerschaft bekannt. Schon gar nicht im "Paderborner Exil". Gerade einmal 1104 Zuschauer im Schnitt besuchen die Drittliga-Begegnungen des SC Verl in der Benteler-Arena.

Am kommenden Samstag wird die Arena aber etwas besser besetzt und allen voran stimmungsvoller sein.

Denn die RWE-Fans sind für ihre Reisefreude bekannt und werden auch in Paderborn mit einigen tausend Fans vor Ort sein, um mit der Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski im Bestfall am Ende einen Auswärtssieg zu feiern.

Bis Montagmittag waren 2200 Karten bereits in Essen für das Spiel in Verl verkauft. "Was haben wir Lust auf Samstag! Schon 2200 Tickets sind für das Auswärtsspiel gegen den SC Verl vergriffen. Bis Mittwoch (20 Uhr) könnt ihr euch ein Ticket im Online-Ticketshop sichern, bis Freitag (18 Uhr) gibt's noch Plätze am Ticketschalter am Fanshop", heißt es in einer Twitter-Meldung der Rot-Weissen.

Am Ende dürften mit Sicherheit 3000 bis 4000 Fans von Rot-Weiss Essen für ein gefühltes Heimspiel gegen den SC Verl in Paderborn sorgen!