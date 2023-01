3. Liga: BVB II vor schwierigen Wochen - vier Mal gegen Top 10 plus RWE-Derby

Der BVB II hat beim Letzten verloren, schwebt weiter in Abstiegsgefahr und hat nun harte Wochen in der 3. Liga vor der Brust.

Die U23 von Borussia Dortmund hatte am Sonntag zum Restrunden-Start der 3. Liga die große Chance, sich etwas von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Doch nach dem 1:3 beim bis dato Tabellenletzten aus Bayreuth ist die Abstiegsangst rund um dem BVB noch größer geworden.

Dabei vergab die Mannschaft von Trainer Christian Preußer eine frühe Führung. Bis zur Pause lief es für den Dortmunder Nachwuchs, nach der Halbzeit erkannte man den BVB nicht wieder.

Auch der Trainer nicht, der bilanzierte bei MagentaSport: "Wir sind gar nicht gut aus der Halbzeit gekommen und haben den Faden komplett verloren. Bayreuth hat ein tolles Spiel gemacht. Es ist sehr schade, da ich finde, dass wir eine gute 1. Halbzeit gespielt haben. Es darf uns nicht passieren, dass wir den Faden verlieren. Ich bin aber total zuversichtlich, dass wir in der Liga bleiben.“

Zuversichtlich wird nach dem Dreier auch der Aufsteiger aus Bayreuth sein. Der konnte die Rote Laterne abgeben und etwas durchatmen. Bayreuths Trainer Thomas Kleine betonte: „Wir sind richtig zufrieden. Das war ein harter Kampf. Dass wir uns mit drei Punkten belohnen, da freuen wir uns richtig. Wir haben verdient mit 3:1 gewonnen. Wir sind wirklich stolz auf die Truppe. In der Halbzeit gab es klare Worte. Wir waren in der 1. Hälfte nicht aggressiv genug. Wir müssen mit breiter Brust in die nächsten Spiele gehen.“

Apropos nächste Spiele: Die haben es für den BVB II in sich. Denn es geht gegen den Neunten VfL Osnabrück, den Zweiten SV Wehen, den Fünften FC Ingolstadt und den Dritten aus Saarbrücken, danach folgt das Derby bei Rot-Weiss Essen.

In den entscheidenden Situationen waren wir vom Kopf her nicht da. Falko Michel

Und wenn die Dortmunder nach dieser Serie nicht auf einem Abstiegsplatz stehen wollen, müssen sie zulegen, was auch die Worte von BVB-Spieler Falko Michel bestätigen, der gegenüber MagentaSport erklärte: "Wir haben uns viel vorgenommen und wollten gut ins neue Jahr starten. Das ist uns nicht gelungen. Wir hatten zu selten klare Torchancen. Wir waren zu naiv und mussten dann die drei Tore schlucken. In den entscheidenden Situationen waren wir vom Kopf her nicht da.“

Was sich gegen die Teams aus der oberen Hälfte nicht wiederholen sollte, denn sonst wird es immer schwerer, die nötigen Punkte zu holen, nachdem es zuletzt schon vier Niederlagen in Folge gab.