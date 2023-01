SC Verl: 149-maliger Drittligaspieler löst Vertrag auf - Wechsel nach Ahlen kein Thema

Der Sportclub Verl hatte es bereits vor dem Jahreswechsel angekündigt, dass der 30-Mann-Kader reduziert werden soll. Mittlerweile sind vier Spieler weg.

"Unser Kader ist zu groß. Da tummeln sich auch einige Talente, die Spielpraxis benötigen und Spieler, die eine untergeordnete sportliche Rolle bei uns spielen. Da wird im Januar einiges passieren", hatte Sebastian Lange, Sportchef des SC Verl angekündigt.

Gesagt, getan: Denn am Donnerstag - 12. Januar 2023 - gab der Drittligist die Trennung von mittlerweile Spieler Nummer vier bekannt.

Aaron Berzel löste seinen Vertrag an der Poststraße auf. Der Innenverteidiger, der in seiner Laufbahn auf 149 Drittliga-Begegnungen kommt, kam in der laufenden Serie nur zweimal zum Einsatz. Berzel spielte seit Januar 2022 für den SCV und kam seitdem auf insgesamt 16 Pflichtspieleinsätze.

Für den 29-Jährigen wird es nun bei neuen Verein darum gehen, Spielpraxis zu sammeln. Zumindest wird das nach RevierSport-Informationen nicht bei Rot Weiss Ahlen der Fall sein.[infobox]Wintertransfers des SC Verl:

Zugänge: Oliver Batista Meier (Dynamo Dresden, ausgeliehen)

Abgänge: Cyrill Akono (Borussia Dortmund II), Wladimir Wagner (SV Lippstadt), Dominik Klann (Rot Weiss Ahlen, ausgeliehen), Aaron Berzel (Ziel unbekannt)