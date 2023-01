RWE: So viele Karten sind gegen Halle verkauft

Am Wochenende geht es in der 3. Liga wieder ums Eingemachte, um Drittliga-Punkte. Und an der Essener Hafenstraße wird es einmal mehr in dieser Saison sehr voll.

"Wir sind ausverkauft!", berichtete Niclas Pieper, Pressesprecher von Rot-Weiss Essen, zu Wochenbeginn gegenüber RevierSport. Gemeint war das Derby gegen den MSV Duisburg. 19.000 Fans werden dann am 5. Februar 2023 im Stadion an der Hafenstraße zugegen sein - mehr passen auch nicht rein! Doch bis dahin ist noch etwas Zeit. Zunächst einmal steht für RWE der Rückrundenstart an der Hafenstraße auf dem Programm. Am 14. Januar gastiert ab 14 Uhr (RevierSport-Liveticker) der Hallesche FC in Essen-Bergeborbeck. Und auch hier geht es in Richtung "ausverkauft". Denn wie Rot-Weiss Essen seine Fans informiert, sind für das Spiel gegen den Klub aus Sachsen-Anhalt schon 15.000 Karten weg. Darunter fallen dann rund 1000 Gäste-Fans aus Haale an der Saale - RS berichtete. WAZ-Westkurve und somit den Heim-Stehplatz-Bereich sind bereits vergriffen. Auf der Rahn-Tribüne (Block R1) und der Sparkassen-Tribüne (Blöcke E1 und E4) stehen derzeit noch Karten zur Verfügung, auch auf der Stadtwerke-Essen-Tribüne (Blöcke G1 und G2) können noch Sitzplätze im Heim-Bereich gebucht werden. Eintrittskarten für Rollstuhlfahrer sowie für die RWE empfiehlt, für das anstehende Heimspiel den Vorverkauf zu nutzen. Eintrittskarten sind im Online-Ticketshop sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen und am Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße erhältlich. Eine mögliche Tageskassenöffnung entscheidet sich mit dem weiteren Verlauf des Vorverkaufs. Die Besucherzahlen der Heimspiele von Rot-Weiss Essen im Überblick: 23. Juli 2022 - SV Elversberg (1:5): 16.347 Zuschauer 9. August 2022 - Viktoria Köln (1:4): 15.006 Zuschauer 20. August 2022 - FC Ingolstadt (2:2): 13.507 Zuschauer 2. September 2022 - Erzgebirge Aue (2:1): 16.070 Zuschauer 19. September 2022 - 1. FC Saarbrücken (1:0): 15.907 Zuschauer 15. Oktober 2022 - Dynamo Dresden (1:1): 18.300 Zuschauer 29. Oktober 2022 - FSV Zwickau (1:1): 17.317 Zuschauer 8. November 2022 - SV Meppen (0:0): 16.467 Zuschauer



