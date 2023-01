RWE: MSV-Derby ausverkauft! So viele Fans kommen ins Stadion an die Hafenstraße

In gut einem Monat steigt im Stadion an der Hafenstraße das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg. Alle Karten sind vergriffen.

Nach dem Vorverkaufsstart dauerte es keine Woche, bis Rot-Weiss Essen "ausverkauft" vermeldete. Alle Karten sind für das Derby gegen den MSV Duisburg vergriffen. "Wir sind ausverkauft", bestätigt Niclas Pieper, Pressesprecher von Rot-Weiss Essen, gegenüber RevierSport.

Für das Duell am 5. Februar (Sonntag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) sind insgesamt 19.000 Karten verkauft, 2500 Tickets davon gingen an den MSV.

Im Hinspiel des Duells zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg trennten sich beide Klubs vor über 30.000 Zuschauern in der Schauinsland-Reisen-Arena 2:2-Unentschieden.

Marvin Bakalorz und Moritz Stoppelkamp hatten die Zebras in Führung gebracht. Dann drehte das Team von Christoph Drabowski auf und sicherte sich dank eines Doppelschlags von Simon Engelmann und Lawrence Ennali zwischen der 68. und 71. Minute noch einen Punkt.

Neben dem Ruhrgebiets-Derby gegen MSV Duisburg (So., 05. Februar, 14.00 Uhr) stehen für RWE auch weitere attraktive Heimspiele in 2023 auf dem Programm. So werden zum Beispiel die Traditionsduelle gegen VfL Osnabrück (14. – 15. März), Waldhof Mannheim (14. – 17. April) und 1860 München (12. – 15. Mai) im Stadion an der Hafenstraße ausgetragen.

Rot-Weiss Essen besitzt mit einem Schnitt von 16.115 Besuchern pro Spiel den zweitbesten Wert in der 3. Liga. Nur Dynamo Dresden (21.966 Fans pro Partie) begrüßt noch mehr Fans bei seinen Heimspielen.

Die Besucherzahlen der Heimspiele von Rot-Weiss Essen im Überblick:

23. Juli 2022 - SV Elversberg (1:5): 16.347 Zuschauer

9. August 2022 - Viktoria Köln (1:4): 15.006 Zuschauer

20. August 2022 - FC Ingolstadt (2:2): 13.507 Zuschauer

2. September 2022 - Erzgebirge Aue (2:1): 16.070 Zuschauer

19. September 2022 - 1. FC Saarbrücken (1:0): 15.907 Zuschauer

15. Oktober 2022 - Dynamo Dresden (1:1): 18.300 Zuschauer

29. Oktober 2022 - FSV Zwickau (1:1): 17.317 Zuschauer

8. November 2022 - SV Meppen (0:0): 16.467 Zuschauer