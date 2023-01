3. Liga: Christian Neidhart testet 170-maligen Zweitligaspieler

Der SV Waldhof Mannheim hat aktuell einen prominenten Testspieler im Mannschaftstraining zu Gast.

Erfahrener Trainingsgast beim SV Waldhof Mannheim: Wie die "Rhein-Neckar-Zeitung" berichtet, nimmt Thomas Pledl an den Einheiten des Drittligisten teil.

Der 28-Jährige ist seit Sommer vereinslos, zuletzt spielte er für Fortuna Düsseldorf. Und überhaupt bringt der Offensivspieler jede Menge Erfahrung mit. Pledl kommt auf zwölf Einsätze in der Bundesliga, im deutschen Unterhaus bestritt er sogar 170 Partien. Neben der Fortuna stehen Vereine wie der FC Ingolstadt, SV Sandhausen und Greuther Fürth in seiner Vita.

Er wurde in den letzten Monaten schon beim MSV Duisburg und dem TSV 1860 München vorstellig. Doch zu einem Vertragsangebot kam es nicht.

Die Mannheimer wollen sich noch einmal verstärken. Bleibt abzuwarten, ob Pledl Waldhof-Trainer Christian Neidhart überzeugen kann.

Am nächsten Wochenende geht es in der 3. Liga bekanntlich schon weiter. Waldhof Mannheim startet am Samstag, 14. Januar (14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen TSV 1860 München in das Pflichtspieljahr 2023. Der Fußball schreibt ja so seine Geschichten: So eine wäre dann auch Pledl im Mannheim-Trikot gegen 1860, vielleicht mit einem Sieg oder Treffer.

Ob mit oder ohne Pledl: Die Mannheimer wollen und müssen auf jeden Fall eine bessere zweite Serie spielen. Denn die bisherigen 17 Begegnungen haben das Umfeld nicht zufriedengestellt. Der SV Waldhof liegt fünf Punkte hinter Relegationsplatz drei zurück. Das Ziel vor der Saison: Der Aufstieg in die 2. Bundesliga!