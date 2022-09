MSV Duisburg: Offensivmann mit Bundesliga-Erfahrung trainiert mit

Beim MSV Duisburg trainiert derzeit ein vereinsloser Profi mit, der Erfahrung aus der 1. und 2. Liga mitbringt. Das steckt dahinter.

Erfahrener Trainingsgast beim MSV Duisburg: Derzeit nimmt Thomas Pledl an den Einheiten der Zebras teil. Der 28-Jährige ist seit dem Sommer vereinslos, zuletzt spielte er für Fortuna Düsseldorf. Und überhaupt bringt der Offensivspieler jede Menge Erfahrung mit. Pledl kommt auf zwölf Einsätze in der Bundesliga, im deutschen Unterhaus bestritt er sogar 170 Partien. Neben der Fortuna stehen Vereine wie der FC Ingolstadt, SV Sandhausen und Greuther Fürth in seiner Vita.

"Er hat gefragt, ob er mittrainieren kann, das ermöglichen wir ihm gerne", wird der Duisburger Sportchef Ralf Heskamp vom Verein zitiert. Hoffnungen auf eine feste Verpflichtung dürfen sich die Fans der Zebras aber wohl nicht machen, denn das ist laut Heskamp kein Thema.





Dabei würde dem MSV frisches Personal gut tun. Die Meidericher sind vom Verletzungspech verfolgt, derzeit fallen Benjamin Girth (Schultereckgelenkssprengung), Rolf Feltscher (Innenbandriss), Leroy Kwadwo (Hüftverletzung), Marvin Knoll (Wadenzerrung), Alaa Bakir (Meniskusriss) und Caspar Jander (Bänderriss) aus.