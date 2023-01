3. Liga: Vor Re-Start - 57-maliger Zweitligaspieler bei RWE-Gegner im Training

Vor dem Re-Start in der 3. Liga am Wochenende hat der Hallesche FC einen erfahrenen Zweitligaspieler im Training. Am Samstag, 14. Januar, geht es für den HFC zu RWE.

Mit Alexander Winkler hat der Hallesche FC bereits einen Winterzugang präsentiert. Dieser soll die HFC-Abwehr, die zu den schlechtesten der 3. Liga gehört, stabilisieren. RevierSport berichtete. Bleibt abzuwarten, ob der Klub aus Sachsen-Anhalt nun auch in der Offensive nachlegt. Zumindest befindet sich mit Jan-Marc Schneider ein Offensivspieler im Mannschaftstraining. Zwar heißt es von Vereinsseite, dass dieser sich lediglich fit hält und nicht verpflichtet werden soll, doch der HFC wäre nicht der erste Klub, der dann doch seine Meinung ändert und einem Trainingsgast einen Vertrag anbietet. "Weitere Transfers nach Alexander Winkler sind derzeit zwar nicht geplant. Sollte sich aber in den kommenden Wochen noch die Möglichkeit ergeben, einen Spieler unter Vertrag zu nehmen, der voll und ganz zu unserer Philosophie passt und gleichzeitig eine sofortige Verstärkung darstellt, dann sind wir sicherlich gesprächsbereit. Allerdings vertrauen wir auf unseren Kader und wissen, dass wir auch in aktueller Besetzung eine gute Rolle spielen können", sagte HFC-Coach Andre Meyer jüngst im Interview mit dem DFB-Portal. Der 28-jährige Linksfuß Schneider, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist, stand zuletzt in Griechenland bei PAS Giannina unter Vertrag und ist seit dem 1. Juli 2022 ohne Verein. Zuvor spielte der gebürtige Hamburger beim SSV Jahn Regensburg und FC St. Pauli in der 2. Bundesliga. Im deutschen Unterhaus kann er 57 Einsätze (vier Tore, eine Vorlage) vorweisen. In Griechenland stand er in der Serie 2021/2022 21 Mal (zwei Tore, keine Vorlage) auf dem Platz.

Zur Startseite