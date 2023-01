MSV Duisburg: Stoppelkamp und Mai rechtzeitig fit – Rückschlag für Bakir

Kurz vor dem Beginn der Rückrunde gibt es beim MSV Duisburg Neuigkeiten zur Personalsituation. Während der Kapitän zurückkehrt, muss Alaa Bakir einen Rückschlag einstecken.

Der MSV Duisburg konnte sich im Testspiel mit 6:0 (4:0) gegen den KFC Uerdingen durchsetzen. Beim vorletzten Testspiel der Saison fanden sich auch Moritz Stoppelkamp, Sebastian Mai und Chinedu Ekene erstmals auf dem Spielberichtsbogen wieder.

Stoppelkamp und Ekene lagen jeweils mit einem Infekt für mehrere Tage flach. Mai hatte sich eine Mandelentzündung eingefangen. Trainer Torsten Ziegner verzichtete gegen Uerdingen noch bewusst auf die drei Rückkehrer. „Das war im Vorfeld so geplant. Moritz Stoppelkamp war über Weihnachten zwölf Tage nicht im Training, Sebastian Mai ist auch noch nicht wieder so lange wieder im Mannschaftstraining, dass wir ihn zwei Mal in Folge hoch belasten wollten.“ Auch für Ekene kam eine „hohe Wettkampfbelastung“ noch etwas zu früh. Am Samstag soll es gegen den SC Paderborn aber zu den Comebacks kommen.

Rückenprobleme bei Bakalorz

Kurzfristig fielen gegen Uerdingen außerdem Marvin Bakalorz mit Rückenbeschwerden und Baran Mogultay und Nikas Stierlin mit Erkältungssymptomen aus. Julian Hettwer hat derweil das Lauftraining wieder aufgenommen. Ein Einsatz kam nach seiner Erkrankung aber noch zu früh.

Auch Vincent Gembalies kann mit seinen Knieproblemen weiterhin nicht mitwirken. Alaa Bakir, ein weiterer Langzeitverletzter, hatte eigentlich geplant, zum Rückrundenstart wieder bei 100 Prozent zu sein. Doch nach seinem Meniskusriss kam es nun zu einem Rückschlag. „Es ist schade, weil es keine Probleme sind, die die Operation betreffen. Es ist einfach nur eine Reizung durch Belastung“, ärgerte Ziegner.

Bakirs Knie wird komplett entlastet

„Ich kann natürlich nicht beurteilen, wie die Arbeit in der Reha war und wie er sich vor allem dort vorbereitet hat. Fest steht, dass er eine Reizung im Knie hat, die natürlich nur dann rausgeht, wenn man es komplett entlastet. So haben wir es jetzt gehalten. Das wird noch ein paar Tage dauern“, erklärte der Coach das Vorgehen mit dem 21-Jährigen.

Durch die personellen Probleme sieht Ziegner das letzte Spiel der Vorbereitung nicht als Generalprobe. „Es ist nur ein Testspiel. Das liegt auch daran, dass gegen Uerdingen Spieler gespielt haben, die wir eigentlich nicht eingeplant hatten, weil der ein oder andere noch kränkelt. Aufgrund der Belastung aus diesem Spiel ist dann am Samstag nicht die Mannschaft auf dem Feld, die in Saarbrücken auf dem Platz stehen wird.“