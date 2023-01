3. Liga: Drei Tore in sechs Minuten! Dynamo Dresden gewinnt Testspiel-Derby

Dynamo Dresden hat am Dienstag ein drittliga-internes Sachsenderby klar zu seinen Gunsten entschieden.

Die SG Dynamo Dresden hat das vorletzte Testspiel der Wintervorbereitung gegen den FSV Zwickau mit 3:0 gewonnen. Das Sachsenderby fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Ein Doppelpack von Christian Conteh (21./27.) und der Treffer von Dennis Borkowski (24.) sorgten schon vor der Pause für einen klaren Vorsprung der Schwarz-Gelben.

In der Liga kam Dresden, Tabellen-9., gegen Zwickau, Tabellen-17., nicht über ein torloses Remis hinaus. Das Rückspiel in Zwickau findet erst am 13. Mai statt. Bis dahin sollte der FSV wissen, was gegen Dynamo zu tun ist.

Während Zwickau am Freitag, 13. Januar (19 Uhr), mit dem Heimspiel gegen den VfB Oldenburg die Restrunde in der 3. Liga einläutet, spielen die Dresdner einen Tag später - Sonntag, 15. Januar (13 Uhr) - daheim gegen den SV Meppen.

Am Samstag, 7. Januar, haben die "Schwäne" aus Zwickau dann im letzten Testspiel gegen den VfB Auerbach noch einmal die Chance, sich zusätzliches Selbstvertrauen für die bevorstehende Halbserie zu holen.

Dynamo Dresden empfängt zum letzten Testspiel der Wintervorbereitung am Samstag, dem 7. Januar, den polnischen Erstligisten Miedz Legnica.

Aufstellungen

FSV Zwickau: Brinkies – Ziegele, Jansen (46. Möker), Herrmann (46. Löhmannsröben), Eichinger (60. König), Könnecke, Butzen (73. Voigt), Gomez (73. Mensah), Frick, Baumann (80. Agbaje), von Schrötter (60. Göbel).

SG Dynamo Dresden: Drljaca (46. Heeger) – Gogia (63. Vlachodimos), Arslan (63. Kade), Borkowski (63. Kutschke), Kammerknecht (63. Ehlers), Melichenko (63. Kade), Hauptmann (63. Weihrauch), Will (63. Akoto), Lewald (63. Knipping), Conteh (63. Batista Meier), Kulke (63. Meier).

Schiedsrichter: Eric Weisbach (Halle/Saale)

Gelbe Karten: Baumann (44.), von Schrötter (59.)