MSV Duisburg: Kurze Silvester-Pause, Stoppelkamp weiter krank

Die Profis des MSV Duisburg haben zum Jahreswechsel frei. Am Montag beginnt die finale Phase der Wintervorbereitung des Drittligisten.

Der nächste Kurzurlaub – diesmal reicht aber ganz kleines Gepäck. Die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg können nun den Jahreswechsel begehen, am Montag wird Trainer Torsten Ziegner die heiße Phase der Wintervorbereitung einläuten.

Dann wird auch wieder Normalität in den Trainingsalltag einkehren. Aufgrund der Spielpause im Zuge der Weltmeisterschaft in Katar hatten die Zebras diesmal schon im November Urlaub. Zudem gab es über Weihnachten freie Tage. Jetzt wird es darum gehen, in den Rhythmus zu finden. Dann wollen auch Abwehrchef Sebastian Mai und Mittelfeldspieler Alaa Bakir, die aus gesundheitlichen Gründen zuletzt noch reduziert gearbeitet hatten, die Intensität erhöhen. Beide wollen zum Ligastart bereit sein.

In der kommenden Woche stehen zwei Testspiele ohne Zuschauer auf dem Programm. Am Donnerstag spielt der MSV gegen den Oberligisten KFC Uerdingen, am Samstag, 7. Januar, beim Zweitligisten SC Paderborn 07. Das Drittliga-Programm beginnt für den MSV Duisburg am Samstag, 14. Januar, um 14 Uhr, mit der Auswärtspartie beim 1. FC Saarbrücken.

MSV Duisburg: Stoppelkamp weiter erkrankt

Am Donnerstag arbeitete das Team im Vita-Zentrum am Kaiserberg. Spinning und Yoga standen dabei auf dem Programm. Der zuletzt erkrankte Phillip König ist wieder fit. Kapitän Moritz Stoppelkamp und Chinedu Ekene hoffen auf bessere Gesundheit im neuen Jahr.

Am Mittwoch hatte Trainer Torsten Ziegner zu einer Team-Building-Einheit geladen. Da der MSV auch diesmal kein Wintertrainingslager bezieht, müssen die Spieler in Duisburg vor Ort abseits des Platzes weiter zusammenwachsen. Im Escape Room im City Palais in der Innenstadt ging es darum, durch das Lösen mehrerer Aufgaben den Weg in die Freiheit zu finden. Ans Tageslicht kehrten dabei alle Spieler zurück. Dem siegreichen Team gehörten Torhüter Max Braune sowie die Feldspieler Gordon Wild, Caspar Jander und Rolf Feltscher an.