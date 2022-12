RWE: Verletzungs-Schock für Auftaktgegner Halle

Hiobsbotschaften für den Halleschen FC: Der erste Gegner von Rot-Weiss Essen im kommenden Jahr muss länger auf zwei Spieler verzichten.

Noch knapp fünf Wochen sind es, ehe Rot-Weiss Essen den Halleschen FC am ersten Drittliga-Spieltag des kommenden Jahres empfangen wird. Bereits jetzt steht fest, dass zwei Hallenser beim Gastspiel im Stadion Essen am 14. Januar nicht auf dem Platz stehen können.

Das betrifft Kapitän Jonas Nietfeld und Innenverteidiger Seymour Fünger. Wie der HFC mitteilte, muss das Duo eine wochenlange Zwangspause einlegen.

Vor allem der Ausfall von Nietfeld kommt einer Hiobsbotschaft gleich. Der im Sturm gesetzte 28-Jährige (vier Saisontore) musste im ersten Testspiel der Vorbereitung am Sonntag (0:1 gegen Erzgebirge Aue) verletzt ausgewechselt werden. Die Diagnose folgte am Montag: Nietfeld hat sich einen doppelten Außenbandriss zugezogen. Er muss voraussichtlich acht bis sechs Wochen aussetzen.

Mit einer ähnlichen Ausfallzeit rechnet Halle bei Fünger. Dem 20 Jahre alten Abwehrmann, der in der Vorsaison für Fortuna Köln in der Regionalliga West spielte, steht eine Meniskusoperation bevor. Und mit Elias Löder gibt es sogar noch einen dritten Spieler, der zurzeit nicht fit ist. Der Offensivspieler laboriert an einer Mittelfußverletzung und fehlt vorerst im Mannschaftstraining.

"Nachdem wir in der Hinrunde bis auf wenige Ausnahmen von langwierigen Verletzungen verschont geblieben sind, kommt es nun knüppeldick. Die Ausfälle sind brutal bitter für die Spieler selbst, aber auch für uns als Mannschaft", wird Trainer André Meyer dazu zitiert.

Nietfeld selbst, der trotz Verletzung am Mittwoch mit ins Trainingslager in die Türkei reisen wird, gibt sich kämpferisch: "Jammern macht uns nicht gesund. Wir werden alles tun, um so schnell wie möglich auf den Platz zurückzukehren und mit der Mannschaft unsere Ziele zu erreichen. Bis dahin ist Geduld gefragt und eiserner Wille im Aufbautraining", sagt der Kapitän des Tabellen-15., der Anfang 2023 in Essen zuschauen muss.