SV Meppen: 188 Drittligaspiele, 44 Tore - SVM nimmt diesen Stürmer unter die Lupe

Für den SV Meppen hat die Wintervorbereitung ähnlich schlecht begonnen wie das Spieljahr 2022 endete. Aktuell nimmt ein Probe-Stürmer am Training teil.

Der SV Meppen beendete das Spieljahr 2022 mit unfassbaren 14 Begegnungen in Folge ohne Sieg. Ab der Wintervorbereitung sollte alles auf Null gestellt und besser werden. Denkste!

Ein Corona-Ausbruch im Kader sorgte dafür, dass die Meppener ohne 13 Spieler in die zweite Trainingswoche der Wintervorbereitung gehen konnten.

Auch bei Cheftrainer Stefan Krämer und seinem Assistenten Benjamin Duray gab es am Ende der vergangenen Woche positive Corona-Tests. Am Mittwoch ist die Rückkehr der Trainerduos zur Mannschaft geplant. "Verbreitet hat sich das Virus nicht. Spieler haben sich nicht angesteckt. Die Einheiten leiten aktuell Athletiktrainer Daniel Vehring, Team-Koordinator Marcel Gebers und Videoanalyst Jens Robben", heißt es von offizieller Seite des SV Meppen.

Diese Spieler fehlen aktuell im Training des SV Meppen: Erik Domaschke, Matthis Harsman, Jonas Kersken, Max Dombrowka, Jonas Fedl, Samuel Abifade, David Blacha, Willi Evseev, Paul Manske, Mirnes Pepic, Marcus Piossek, Luka Tankulic und Morgan Faßbender.

Bei der langen Ausfallliste kommt es gut, dass die Meppener mit dem vereinslosen Timmy Thiele einen Probespieler im Training mit der Mannschaft begrüßen durften.

Der 31-jährige Stürmer verfügt über eine beachtliche Erfahrung. Zuletzt spielte er in der 3. Liga für Viktoria Köln, den 1. FC Kaiserslautern und Carl Zeiss Jena. In 188 Drittligaspielen erzielte der Angreifer 44 Tore und bereitete 31 weitere Treffer vor. Es ist geplant, dass Thiele die ganze Woche an den Trainingseinheiten teilnimmt.

In der vergangenen Woche stellte sich mit Marek Janssen ebenfalls ein Stürmer im Probetraining beim Drittliga-19. vor. Janssen steht aktuell beim Nord-Regionalligisten Blau-Weiß Lohne unter Vertrag. Nur Bayreuth, der BVB II und der FSV Zwickau haben in der laufenden Saison weniger Tore geschossen als der SVM (19). Klar: Vorne drückt der Schuh besonders. Ob Janssen, Thiele oder "Mister X": Ein neuer Stürmer würde dem SV Meppen gut zu Gesicht stehen.