RWE: Nach Spiel in München - Erneute Geldstrafe für Fan-Fehlverhalten

Schlechte Nachrichten für Rot-Weiss Essen: Dem Drittligisten wurde eine Geldstrafe aufgebrummt. Der Grund: Fehlverhalten der Fans im Auswärtsspiel in München.

Rot-Weiss Essen wird einmal mehr zur Kasse gebeten. Der erneute Grund: Das Fehlverhalten einiger RWE-Fans.

Rot-Weiss Essen ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit einer Geldstrafe in Höhe von 8.900 Euro belegt worden, wobei ein Drittel der Summe für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden kann.

Was ist passiert? Während des Auswärtsspiels beim TSV 1860 München wurden insgesamt 22 pyrotechnische Gegenstände durch die RWE-Anhänger gezündet, zudem wurden mindestens vier Becher auf das Spielfeld geworfen. Diese Strafe ist bereits die vierte Geldstrafe in der laufenden Saison, insgesamt musste RWE bereits Geldstrafen in Höhe von 25.000 Euro zahlen.

Rot-Weiss Essen hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.





Trainingsplan für diese Woche:

Montag: 14 Uhr

Dienstag: 11/11.30 Uhr und 14.30/15 Uhr

Mittwoch: 11/11.30 Uhr und 14.30/15 Uhr

Donnerstag: 11/11.30 Uhr

Freitag: 11/11.30 Uhr

Samstag: Testspiel (14 Uhr, gegen SC Paderborn)

Sonntag: frei