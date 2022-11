RWE: Klub stoppt den Verkauf! 11.000-Saison-Abos sind weg

Noch zum Ende der Woche hatte RevierSport berichtet, dass die Fan-Euphorie bei Rot-Weiss Essen weiter anhält. Am Wochenende stoppte RWE dann sogar den Dauerkarten-Verkauf.

Die Fans von Rot-Weiss Essen begeistern die Verantwortlichen des Drittligisten auch in den ersten Tagen der Winterpause. Der Dauerkartenverkauf boomt!

"Wir sind 11.000! Restrunden-Dauerkartenverkauf gestoppt", das vermeldet der Drittligist am Samstagnachmittag.

Nachdem im Sommer bereits an die 10.000 Saisontickets verkauft wurden, sicherten sich in einer etwas mehr als einer Woche andauernden zweiten Verkaufsphase nun weitere 1.000 Fans ihren Hafenstraßen-Stammplatz. Wie angekündigt, ist der Dauerkartenverkauf mit Erreichung der Zwei-Drittel-Auslastung des Heim-Bereichs nun beendet.

Unter anderem stehen in 2023 das Ruhrgebiets-Derby gegen MSV Duisburg (So., 05. Februar, 14.00 Uhr), die Traditionsduelle gegen VfL Osnabrück (14. – 15. März), Waldhof Mannheim (14. – 17. April) und 1860 München (12. – 15. Mai) im Stadion an der Hafenstraße auf dem Programm.

Rot-Weiss Essen besitzt mit einem Schnitt von 16.115 Besuchern pro Spiel den zweitbesten Wert in der 3. Liga. Nur Dynamo Dresden (21.966 Fans pro Partie) begrüßt noch mehr Fans bei seinen Heimspielen.

Die Besucherzahlen der Heimspiele von Rot-Weiss Essen im Überblick:

23. Juli 2022 - SV Elversberg (1:5): 16.347 Zuschauer

9. August 2022 - Viktoria Köln (1:4): 15.006 Zuschauer

20. August 2022 - FC Ingolstadt (2:2): 13.507 Zuschauer

2. September 2022 - Erzgebirge Aue (2:1): 16.070 Zuschauer

19. September 2022 - 1. FC Saarbrücken (1:0): 15.907 Zuschauer

15. Oktober 2022 - Dynamo Dresden (1:1): 18.300 Zuschauer

29. Oktober 2022 - FSV Zwickau (1:1): 17.317 Zuschauer

8. November 2022 - SV Meppen (0:0): 16.467 Zuschauer