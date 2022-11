Viktoria Köln: 13 von 15 möglichen Punkten - Wunderlich über Lauf und das Ziel für 2023

Es gibt immer Mannschaften, für die eine Winterpause zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt kommt. So auch für den FC Viktoria Köln. Die Rheinländer haben einen Lauf.

Der FC Viktoria Köln konnte in den letzten fünf Begegnungen vor der WM- und Winterpause satte 13 von möglichen 15 Punkten einfahren. Interessant: Vor dieser Serie blieben die Höhenberger neunmal in Folge ohne Sieg.

Franz Wunderlich, Sportvorstand der Kölner, erklärt gegenüber RevierSport, warum es bei der Viktoria plötzlich so gut läuft. Zur Erinnerung: Die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen rangiert auf Platz sieben und hat aktuell nur vier Punkte Rückstand auf Platz drei. Diese Position langt bekanntlich, um an der Aufstiegsrelegation zur 2. Bundesliga teilzunehmen.

Franz Wunderlich, vor einigen Wochen, vor dem Spiel gegen den MSV Duisburg, erzählten Sie noch, dass es so nicht weitergehen kann und die Spieler sich hinterfragen müssen. Was ist seit dem passiert? Denn plötzlich läuft es ja wie geschmiert.

Die Spieler sollten und haben sich hinterfragt. Wir haben nach dem 0:2 gegen Elversberg, Mitte Oktober, uns mal die Meinung gesagt. Wir haben offen und ehrlich mit der Mannschaft diskutiert. Es war wirklich ein gutes Gespräch mit den Jungs und seit dem hat sich einiges geändert. Manchmal muss man sich die Meinung geigen.

Was läuft denn Ihrer Meinung nach besser?

Wir haben zum Beispiel auch das System umgestellt. Aktuell agieren wir im 3-5-2-System und die Jungs setzen das Vorhaben unseres Trainers Olaf Janßen hervorragend um. Und, dass möchte ich gerne betonen, es sind nicht nur die Spieler, die in der Startelf stehen und performen - auch die Jungs aus der zweiten Reihe bringen ihre Leistung. Deshalb fahren wir momentan auch gute Ergebnisse ein.

Kommt die Pause zu einem ungünstigen Zeitpunkt?

Wenn man einen Lauf hat, dann ist das immer so einfach zu sagen. Aber keiner garantiert uns ja, dass es so weiterlaufen würde. Wir spielen am Wochenende noch im Mittelrheinpokal gegen den Oberligisten FC Pesch. Fortuna Köln sollte uns da ein warnendes Beispiel sein. Sie sind ja gegen FC Hürth ausgeschieden. Wir wollen da voll konzentriert zur Sache gehen, weiterkommen und dann gehen die Jungs auch in die wohlverdiente Pause. Ein bisschen runterzukommen, wird uns allen guttun.

Wird die Viktoria dann im Jahr 2023 angreifen und um den Aufstieg spielen?

Nein! Dagegen wehre ich mich. Ich bin schon so lange dabei und kenne auch diese verrückte 3. Liga. Wenn du zwei-, dreimal verlierst bist du wieder unten mit dabei. Priorität genießt der Klassenerhalt. Wir sind gut beraten nicht herumzuspinnen, sondern weiter hart zu arbeiten.

Planen Sie im Winter mit personellen Veränderungen?

Mit Zugängen planen wir - Stand heute - nicht. Aber das kann sich immer ändern. Wir haben einen guten Kader. Jeremias Lorch kommt hoffentlich nach seinem Kreuzbandriss wieder zurück und dann haben wir eine weitere, starke Option.