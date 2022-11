MSV Duisburg: Theater mit Hauptsponsor - So reagiert Trainer Ziegner

Am Rande des 1:1-Unentschieden des MSV Duisburg gegen die Spielvereinigung Bayreuth kam es auch zu Fan-Protesten gegen den Hauptsponsor. Auch der Trainer äußert sich.

Am Mittwoch (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) spielt der MSV Duisburg beim Tabellenletzten Erzgebirge Aue. Rund 250 Fans der Zebras begleiten die Mannschaft ins Erzgebirge.

Stichwort Fans: Einige MSV-Anhänger haben am Rande des 1:1-Remis gegen Bayreuth ihren Unmut über Hauptsponsor Schauinsland-Reisen sowie Ex-MSV-Vorstandsboss Andreas Rüttgers kundgetan.

"SLR und Rüttgers – vom „Helfer“ zum Henker?!", stand auf einem großen Spruchband, das während der gesamten 90 Minuten im Drittligaspiel zwischen dem MSV Duisburg und der SpVgg Bayreuth im Stadion und ebenso für alle daheimgebliebenen MSV-Fans im Fernsehen zu lesen war. Das Banner deckte den Hauptsponsor, der gleichzeitig Namensgeber der Gegengerade ist, weitgehend ab.

Der Hintergrund: Rüttgers wird von der aktiven Fanszene vereinsschädigendes Verhalten vorgeworfen. Dieser ist dafür bekannt, dass er sich im MSV-Fanportal mit Beiträgen regelmäßig zu Wort meldet, die viel Interpretationspielsraum zulassen. Jüngst wurde auch Duisburgs Geschäftsführer Sport Ralf Heskamp von ihm kritisiert. Sollten sich gewisse Dinge nicht ändern, war sogar vom Ausstieg als Geldgeber die Rede.

Teil dieses verantwortlichen Gremiums sind Ralf Heskamp und ich, aber auch andere Personen. Wir haben vor der Saison ein Konzept erarbeitet und es vorgestellt. Das ist auch der aktuelle Stand. Torsten Ziegner

Am Montag reagierte der MSV in Person von Cheftrainer Torsten Ziegner, der bekanntlich ein enger Vertrauter seines Sportchefs Heskamp ist, auf das Theater mit dem Hauptsponsor.

Auf die Frage, ob sich Ziegner oder Heskamp für ihr sportliches Konzept bei den Verantwortlichen erklären mussten oder ob sich in sportliche Belange sogar eingemischt worden ist, antwortete der 44-jährige Fußballlehrer. "Klar, dass wir das mitbekommen. Aber das Thema tangiert uns nicht wirklich. Intern, in der Mannschaft, im Staff ist es wirklich so, dass wir unseren sportlichen Plan verfolgen. Alles, was außen herum passiert, sollte uns weniger interessieren."

Ziegner ergänzte: "Teil dieses verantwortlichen Gremiums sind Ralf Heskamp und ich, aber auch andere Personen. Wir haben vor der Saison ein Konzept erarbeitet und es vorgestellt. Das ist auch der aktuelle Stand."

Beim MSV kriselt es also nicht nur sportlich, sondern auch hinter den Kulissen. Die besten Antworten darauf wären natürlich zwei Siege vor der langen Winterpause. Am Mittwoch (19 Uhr) geht es nach Aue, am Samstag (14 Uhr) kommt Ingolstadt in die SLR-Arena.