Rot-Weiss Essen siegte in Oldenburg mit 5:3 und setzte sich weiter von den Abstiegsrängen ab. Ron Berlinski traf im dritten Auswärtsspiel in Folge.

Gemeinsam mit dem Spitzenreiter SV Elversberg ist Rot-Weiss Essen aktuell das Team der Stunde in der 3. Liga. Aus den letzten fünf Partien holte der Aufsteiger elf Punkte – eine starke Bilanz. Die gute Form unterstrich RWE beim 5:3-Auswärtssieg in Oldenburg am Sonntag. Einen großen Anteil am Essener Aufschwung hat Ron Berlinski.

In diesen fünf Spielen erzielte der Essener Mentalitätsspieler vier Treffer und ist mit jetzt fünf Saisontoren der beste Torjäger im RWE-Kader. Auch beim 5:3 in Oldenburg war er erfolgreich und erzielte kurz vor dem Seitenwechsel die 2:1-Führung für die Gäste.

Nachdem der Schuss von Felix Bastians von VfB-Keeper Sebastian Mielitz nach vorne abgewehrt wurde, stand der Mittelstürmer goldrichtig, spekulierte auf seine Chance und staubte ab. Einen weiteren Treffer von Berlinski verhinderte Mielitz in der ersten Halbzeit mit einer Glanzparade.

Doch nicht nur die Tore, sondern vor allem sein Pressing, seine Laufbereitschaft und sein großer Einsatzwillen machen den 28-Jährigen so wertvoll für die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Dabrowski.

"Wir sind durch einen unglücklichen Elfmeter in Rückstand geraten und haben uns dann aber die Führung in der ersten Halbzeit erkämpft und verdient. Dann machen wir sogar das dritte Tor, bekommen aber zwei Gegentore und alle haben Fragezeichen auf den Köpfen. So ist irgendwie der Fußball. Das 3:3 geht klar auf meine Kappe. Ich habe meinen Gegenspieler nicht gedeckt und mich verschätzt. Wir haben aber trotzdem an den Sieg geglaubt und auch verdient gewonnen", freute sich Berlinski nach dem Abpfiff.

Durch den dritten Auswärtssieg in Serie hat RWE 20 Punkte auf dem Konto und das erste Etappenziel erreicht. Wenn es nach den Essenern geht, würden noch weitere Zähler bis zur Winterpause hinzukommen. Die nächste Möglichkeit gibt es am kommenden Mittwoch (09. November, 19 Uhr) gegen den kriselnden SV Meppen.

Berlinski ist heiß auf das letzte Drittliga-Heimspiel vor der WM-Pause: "Jeder Gegner weiß, dass es gegen Rot-Weiss Essen schwierig wird. Wir sind eine unfassbare Gemeinschaft auf dem Platz und jeder kämpft für jeden. Gegen Meppen wollen wir den nächsten Dreier einfahren. Wichtig ist, dass wir direkt von Beginn an da sind und nicht erst nach einem Gegentor wach werden. Das ist klar unser Ziel für das nächste Spiel."