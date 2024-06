Westfalia Herne rüstet sich für die Westfalenliga. Aus welchen Spieler Trainer Christian Knappmann im Tor auswählen kann, steht nun fest.

Westfalia Herne hat zwei neue Torhüter präsentiert und die Planungen für die kommende Westfalenliga-Saison auf dieser Position damit abgeschlossen. Jaro Walter und Pascal Knop werden in der kommenden Saison am Schloss Strünkede auflaufen, wie der Klub mitteilte.

Walter schafft den Sprung aus der eigenen U19 hoch in die erste Mannschaft. Er stand in der abgelaufenen Saison in der A-Jugend-Landesliga im Tor, wurde zuvor auch beim ETB Schwarz-Weiß Essen und bei Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet.

Knop hat seine Ausbildung beim TSV Marl-Hüls und bei YEG Hassel genossen, für deren U19 er zuletzt im A-Jugend-Landesligakader stand. Jetzt geht es für das Duo also am Schloss Strünkede zu Herne weiter. "Die beiden jungen entwicklungsfähigen Torhüter werden bei uns, in einem professionellen Umfeld ihre nächsten Schritte machen", schreibt die Westfalia über die Jungspunde.

Torwart Nummer drei ist übrigens Daniel Dudek, 19 Jahre alt und ebenfalls top ausgebildet. Er stammt aus der Jugend von Borussia Dortmund, spielte danach für die SG Wattenscheid 09 und auch Westfalia Herne.

Die abgelaufene Saison verbrachte er wieder bei der SGW, für die er in der Oberliga Westfalen fünfmal auf dem Feld stand. Nun also wieder die Roll rückwärts zurück nach Herne.

Sie haben einiges vor bei der Westfalia. Ex-Profi Christian Knappmann ist als Trainer ans Schloss Strünkede zurückgekehrt, um Herne dorthin zu bringen, wo der Klub einmal war. In die Oberliga Westfalen. Knappmann: "Für die Westfalenliga haben wir einen Zweijahres-Plan. Aber klar: Ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht schon im ersten Jahr oben mitspielen wollen. Wir müssen nicht aufsteigen, wollen es aber versuchen."

Die Landesliga konnte das Team von Knappmann nun wieder verlassen. Für die Mission Westfalenliga sind schon einige bekannte Namen gekommen. Stellvertretend dafür kann man sicherlich Yanni Regäsel nennen.