Drittligist Rot-Weiss Essen siegte beim VfB Oldenburg in einem irren Spiel mit 5:3. Spieler des Tages war Felix Bastians.

Ein absolut wildes Spektakel sahen die 7797 Zuschauer am Sonntagnachmittag zwischen dem VfB Oldenburg und Rot-Weiss Essen. Die Partie endete 5:3 (2:1) für die Gäste, die durch den Dreier auf Tabellenplatz elf kletterten.

Auf die Frage nach dem Matchwinner der Partie konnte es nach den intensiven und dramatischen 92 Minuten nur eine Antwort geben: Felix Bastians.

Der 34-jährige Routinier erzielte zwei Treffer und bereitete das 2:1 durch Ron Berlinski vor. Es war die beste Saisonleistung des früheren Bundesliga-Profis. Seinen letzten Doppelpack erzielte er 2017 im Trikot des VfL Bochum.

Entsprechend glücklich zeigte sich Bastians beim anschließenden Interview in den Katakomben. "Normalerweise gewinnst du kein Auswärtsspiel, wenn du drei Tore kassierst. Wir waren aber vorne effektiv, haben nach dem 3:3 eine gute Moral gezeigt und letztendlich auch verdient gewonnen. Mit dem 3:1 von uns hätten wir eigentlich den Deckel draufmachen müssen. Da müssen wir cleverer und abgezockter sein. So wurde es unnötig eng, aber am Ende zählen die drei Punkte."

In der 32. Minute übernahm der Essener Vizekapitän Verantwortung und verwandelte einen Strafstoß souverän zum zwischenzeitlichen 1:1. Die positive Erkenntnis: RWE hat wieder einen Elfmeterschützen. Nach zahlreichen Fehlversuchen in den letzten beiden Jahren und beim Auftaktspiel gegen Elversberg hatte Bastians bereits gegen Ingolstadt (2:2) vom Punkt getroffen.

Wenn der Elfmeter reingeht, ist es immer schön. Wenn du aber verschießt, bist du der Depp. Deswegen rangehen und Verantwortung übernehmen. Ich mache den anderen Jungs, die zuvor verschossen haben, aber keinen Vorwurf. Felix Bastians.

Seine Bilanz: zwei Elfmeter, zwei Treffer. "Wenn der Elfmeter reingeht, ist es immer schön. Wenn du aber verschießt, bist du der Depp. Deswegen rangehen und Verantwortung übernehmen. Ich mache den anderen Jungs, die zuvor verschossen haben, aber keinen Vorwurf. Man muss da immer ein Stück weit demütig bleiben", zeigte sich der 34-Jährige bescheiden.

Mit viel Selbstvertrauen und drei Punkten im Rücken gehen Bastians und Co. am Mittwoch (09. November, 19 Uhr) in das letzte Heimspiel des Jahres gegen den SV Meppen. Die Vorfreude ist groß beim Essener Linksverteidiger: "In der Liga bekommt man nichts geschenkt. Mit der Mentalität müssen wir die nächsten zwei Spiele angehen. Wir wollen gegen Meppen unbedingt gewinnen. Jedes Heimspiel ist wirklich toll. Da freuen wir uns drauf."