Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen konnte sich beim 2:1-Auswärtssieg in Mannheim auf seinen Torwart verlassen: Jakob Golz parierte mehrfach stark.

Sieben Punkte aus den Spielen bei Freiburg II (3:0), gegen Dynamo Dresden (1:1) und beim SV Waldhof Mannheim (2:1). Da hätte jeder Fan von Rot-Weiss Essen vor zwei Wochen wohl von geträumt. Doch die Essener haben sich durch eine robuste und intensive Spielweise in der 3. Liga behauptet und schaffen es auch, gegen Teams aus der oberen Tabellenregion zu bestehen.

Wie am Samstagnachmittag in Mannheim. Die Hausherren hatten zuvor alle sechs Heimspiele gewonnen, mussten dann aber gegen den Aufsteiger die erste Niederlage im Carl-Benz-Stadion einstecken.

Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung von RWE, aber der Sieg hatte vor allem zwei Gründe: Ron Berlinski und Jakob Golz. Während Stürmer Berlinski die Essener mit seinem Doppelpack früh in Führung brachte, hielt Golz den Sieg in der Schlussphase fest.

Sowohl gegen Stefano Russo, als auch gegen Dominik Kother parierte der 24-Jährige stark. In der ersten Halbzeit hatte Essens Nummer eins schon einen Kopfball von Marten Winkler mit einer Glanzparade entschärft.

Dass Cheftrainer Christoph Dabrowski mit der Entwicklung seines Torhüters zufrieden ist, hatte er bereits auf der Pressekonferenz vor der Partie betont.

Auf RS-Nachfrage hatte der 44-Jährige auch nach dem Abpfiff nur lobende Worte für Golz parat: "Seine Entwicklung sehe ich sehr positiv. Er hatte eine sehr schwierige Zeit. Mit Klarheit im Kopf, harter Arbeit und Erfolgserlebnissen hat er sich aus dieser Situation rausgezogen. Er ist auf einem richtig stabilen Weg und den kann er meinetwegen auch fortsetzen."





Mit zwölf Gegentoren aus den ersten vier Partien hatten Golz und Co. keinen guten Start in der 3. Liga hingelegt. Mittlerweile ist die Mannschaft auf einem guten Weg, sich im Tabellenmittelfeld zu etablieren. Nach dem 2:1-Auswärtserfolg in Mannheim feierten die Spieler gemeinsam mit den rund 2000 Essener Fans.

Dabei stimmten die Zuschauer "Jakob Golz"-Sprechchöre an. Es war eine große Anerkennung für den gebürtigen Hamburger. Der Torwart war sichtlich stolz und bedankte sich beim Essener Anhang für die Wertschätzung. Diesen Moment hatte sich Jakob Golz durch seinen starken Auftritt verdient.