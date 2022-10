1:1 gegen Köln: Bouhaddouz-Kopfballtor reicht MSV Duisburg nicht zum Sieg

Der MSV Duisburg kam gegen den FC Viktoria Köln nicht über ein 1:1 (0:1)-Unentschieden hinaus. Aziz Bouhaddouz brachte die Zebras in der zweiten Halbzeit zurück ins Spiel.

Der 13. Spieltag der 3. Liga hat es definitiv in sich. Gleich acht Teams aus der unteren Tabellenhälfte stehen sich in direkten Duellen gegenüber. Um nicht noch weiter abzurutschen, war ein Heimsieg für den MSV Duisburg gegen Viktoria Köln daher am Samstagmittag Pflicht. Doch auch das sechste der vergangenen sieben Drittligaspiele konnte nicht gewonnen werden. Die Partie endete 1:1 (0:1)-Unentschieden.

MSV-Trainer Torsten Ziegner schickte etwas überraschend dieselbe Startelf ins Rennen, die am vergangenen Sonntag mit 0:2 in Wuppertal gegen Borussia Dortmund II verloren hatte. Viktoria-Trainer Olaf Janßen brachte anders als bei der Pleite in Elversberg Jamil Siebert für den Ex-Duisburger Federico Palacios. Die Zebras legten gut los und verpassten mit dem Kopfball von Jonas Michelbrink nach einer starken Flanke von Rolf Feltscher die frühe Führung (6.).

Nach einer Viertelstunde übernahmen die Gäste die Kontrolle über das Spiel und kombinierten sich immer wieder über die anfällige linke Duisburger Abwehrseite durch. Simon Handles Direktabnahme aus kurzer Distanz (17.) und Robin Meißners Freistoß aus 25 Metern (20.) zählten zu den größten Möglichkeiten im ersten Durchgang. Beide Male war Vincent Müller zur Stelle.

Zehn Minuten später blieb der MSV-Keeper chancenlos. Obwohl Siebert im Strafraum von genügend MSV-Spielern gedeckt war, gewann der Kölner das Kopfballduell gegen Sebastian Mai und verlängerte die Ecke von Patrick Sontheimer ins lange Eck - 0:1 (30.). Den Duisburgern war das mangelnde Selbstvertrauen auf dem Platz mehr und mehr anzumerken. Die Ziegner-Elf hatte Glück, dass Meißners Volleyschuss aus 20 Metern nicht einschlug (36.) und brachte bis auf einen abgefälschten Schuss von Moritz Stoppelkamp (42.) im ersten Durchgang nichts mehr zustande.

MSV: Müller – Feltscher, Mai, Senger, Kölle (86. Mogultay) – Bakalorz (76. Frey), Jander – Ajani (61. Hettwer), Michelbrink (61. Ekene), Stoppelkamp – Bouhaddouz. Köln: Voll – Dietz, Fritz, Siebert – May (75. Becker), Saghiri, Sontheimer, Koronkiewicz (85. Heister) – Handle (85. Buballa) – Meißner, Stehle (75. Greger). Schiedsrichter: Timo Gerach Zuschauer: 9.077 Gelbe Karten: Mai, Jander (59.), Fritz (65.), Feltscher (79.). Tore: 0:1 Siebert (30.), 1:1 Bouhaddouz (61.).

Die Bemühungen konnte man den Hausherren zu Beginn der zweiten Halbzeit wahrlich nicht absprechen. So bestraften die Meidericher die Kölner für ihren zunehmende Passivität nach dem Seitenwechsel. Michelbrink flankte aus dem rechten Halbfeld an die Fünf-Meter-Raum-Kante, wo Bouhaddouz gekonnt einnickte (61.). Die Zebras drückten nur kurz auf das 2:1, bis die Höhenberger ab Minute 70 wieder aktiver wurden und am zweiten Treffer schnupperten. Stoppelkamp traf auf der Gegenseite fast aus 40 Metern, weil Viktoria-Keeper Ben Voll zu weit vor dem eigenen Kasten stand (77.). Wenig später parierte Voll stark gegen Bouhaddouz (82.) - die letzte nennenswerte Aktion in einem ausgeglichenen Drittligaspiel.





Durch die Punkteteilung bleibt der MSV Duisburg im unteren Tabellenmittelfeld hängen. Immerhin: Der Abstand auf die Abstiegsplätze konnte auf vier Zähler vergrößert werden. Am Freitagabend geht es für die Zebras beim formstarken SV Wehen Wiesbaden weiter.