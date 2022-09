3. Liga: "Heimspiel" für TSV 1860 München bei Borussia Dortmund

Am Wochenende werden in der 3. Liga die Fans des TSV 1860 München das Stadion ihres Konkurrenten aus Dortmund mit vielen Gäste-Fans befüllen.

Das ist stark! Gut 2500 Fans des TSV 1860 München werden am Samstag (14 Uhr) die 600-Kilometer-Strecke von der bayrischen Hauptstadt ins Ruhrgebiet nach Dortmund auf sich nehmen, um ihre "Löwen" im Gastspiel bei der U23 von Borussia Dortmund zu unterstützen.

Das Spiel wird bekanntlich aufgrund der Umbauarbeiten der "Roten Erde" im Signal-Iduna-Park ausgetragen. Für 1860 wird es der bisherige Bestwert, was die Anzahl der eigenen Fans bei Auswärtsspielen angeht, sein. 2000 "Sechziger" waren am 28. August zum Spiel nach Köln zur Viktoria gereist. Nun werden es 2500 "Löwen" in Dortmund, die für eine Heimspiel-Atmosphäre sorgen werden. Die BVB-Profis spielen am Samstag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr).

"Das ist ein Wahnsinn! Schließlich ist das nicht der nächste Weg", zeigt sich 1860-Trainer Michael Köllner begeistert. Als Belohnung für die zahlreiche Unterstützung im Ruhrpott würden Köllner und Co. dem eigenen Anhang am liebsten einen Sieg und damit eine angenehme Rückfahrt bieten. In diesem Zusammenhang erinnert sich Köllner gerne an den späten 1:0-Sieg in Paderborn gegen Verl bei ähnlichen Rahmenbedingungen: großes Stadion, wenige Zuschauer, aber vor allem Löwenfans. Köllner: "Das Ergebnis würde ich diesmal auch gerne nehmen, ruhig auch durch einen Treffer in der Nachspielzeit."

Auch wenn es für die U23 des BVB in dieser Saison noch nicht rundläuft und die Mannschaft von Trainer Christian Preußer einen Abstiegsplatz belegt, erwartet Köllner eine enge Begegnung. Er sagt: "Dortmund stresst dich über das ganze Spielfeld mit einer Mann-gegen-Mann-Orientierung. Da brauchst du Spieler, die diesen Stress aushalten, sehr zweikampfstark sind und körperlich dagegenhalten, die zweiten Bälle gewinnen. Wir werden am Samstag ein anderes Sechzig München als zuletzt gegen Illertissen erleben." Die "Löwen" sind unter der Woche im Landespokal beim FC Illertissen (0:1) ausgeschieden.

"Wir müssen in Dortmund wieder liefern. Das ist das alles Entscheidende, das müssen wir hinbekommen. Die Liga ist unser Kerngeschäft!", betont Köllner.