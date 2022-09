Rot-Weiss Essen musste sich dem Zweitligisten Arminia Bielefeld in einem Testspiel mit 0:3 geschlagen geben. RS hat anschließend mit dem Trainer gesprochen.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit testete Rot-Weiss Essen am Donnerstagnachmittag beim Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Am kommenden Wochenende bestreiten beide Mannschaften aufgrund der Länderspielpause kein Liga-Spiel und nutzten somit diese freie Zeit für einen Testspielvergleich. Zuletzt trafen RWE und die Arminia im September 2020 aufeinander. Damals gewann die Hafenstraßen-Elf in der ersten Runde des DFB-Pokals durch ein Tor von Simon Engelmann mit 1:0 – der Beginn einer langen und besonderen Pokal-Reise.

Beim erneuten Aufeinandertreffen behielt die Arminia die Oberhand. Nach einem torlosen ersten Durchgang, gewann der Zweitligist durch einen Doppelpack von Christian Gebauer (55., 77.) und ein Kontertor von Bryan Lasme (61.) verdient mit 3:0. Die Essener versuchten bis zum Schlusspfiff alles, um einen eigenen Treffer zu erzielen, ließen dabei aber die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse vermissen.

Mit der zweiten Hälfte war ich dann nicht so zufrieden. Wir kassieren zwei Treffer nach Ballverlusten. Da waren wir zu naiv und wurden ausgekontert. Das war dann nicht gut. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist die Niederlage verdient. Christoph Dabrowski.

RWE-Coach Christoph Dabrowski, der bis zur 70. Minute fast ausschließlich seine "zweite Reihe" testete, sah zwei unterschiedliche Hälften seines Teams: "In der ersten Halbzeit war es schon ordentlich – nach Anfangsschwierigkeiten. Wir hätten dort das eine oder andere Tor erzielen können. Mit der zweiten Hälfte war ich dann nicht so zufrieden. Wir kassieren zwei Treffer nach Ballverlusten. Da waren wir zu naiv und wurden ausgekontert. Das war dann nicht gut. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist die Niederlage verdient. Bei uns hat auch die letzte Zielstrebigkeit in der gegnerischen Box gefehlt."

Insgesamt hat das Testspiel allerdings seinen Zweck erfüllt, wie der 44-jährige Fußballlehrer erklärte: "Es war ein guter Test gegen einen guten Gegner. Viele Jungs, die hinten dran waren, haben Spielpraxis gesammelt und keiner hat sich verletzt. Das war wichtig."

In Wiesbaden und Freiburg – zwei Auswärtsspiele für RWE

Für die Mannschaft von Trainer Dabrowski geht es erst am 2. Oktober (14 Uhr) im Liga-Alltag mit einem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden weiter. Eine Woche später reist Essen dann ins Dreisamstadion zur U23 des SC Freiburg – zwei anspruchsvolle Aufgaben für den Traditionsklub. Beide kommenden Gegner sind in Heimspielen noch unbesiegt. Aber auch der 1. FC Saarbrücken war vor dem Gastspiel an der Hafenstraße noch ungeschlagen und kassierte dann eine 0:1-Pleite…