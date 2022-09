MSV Duisburg: Neue Aufgabe für Ex-Trainer Lettieri - Europapokal-Chancen im Ausland

Gino Lettieri hat einen neuen Trainerjob. Der frühere Coach des MSV Duisburg heuert im Ausland an und hat Chancen auf die Teilnahme am Europapokal.

Ein halbes Jahr war Gino Lettieri ohne Trainerjob, jetzt hat der 55-Jährige eine neue Aufgabe gefunden. Lettieri wird Chefcoach beim litauischen Erstligisten FK Panevezys. Dort hat der gebürtige Schweizer mit italienischer Staatsbürgerschaft einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison mit der Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnet. Das teilte sein neuer Klub am Mittwoch mit.

Für Lettieri ist es die zweite Auslands-Station als hauptverantwortlicher Trainer. Von 2017 bis 2019 war er beim polnischen Klub Korona Kielce tätig. Zuletzt arbeitete er bis zum vergangenen März als Assistent von Argirios Giannikis bei AEK Athen.

Davor stand Lettieri beim MSV Duisburg an der Seitenlinie. Die Zebras trainierte der Pro-Lizenz-Inhaber sogar schon in zwei Amtszeiten. Die letzte war allerdings schnell beendet: Lettieri trat im November 2020 die Nachfolge von Torsten Lieberknecht an. Doch aufgrund der anhaltenden Negativserie musste er nach zwölf Partien wieder gehen. Deutlich erfolgreicher lief sein erstes Engagement in Meiderich. In der Spielzeit 2014/15 hatte Lettieri den Revierklub zum Aufstieg in die 2. Bundesliga geführt.

Ex-MSV-Trainer Lettieri mit Europapokal-Chancen

Bei seinem neuen Verein steigt Lettieri in einer spannenden Phase ein. Die A Lyga biegt allmählich auf die Zielgeraden ein, sechs Spieltage stehen noch aus. Panevezys steht auf dem fünften Tabellenplatz. Der Rückstand auf einen Europapokal-Platz (Conference-League-Qualifikation) beträgt nur einen Punkt. Der Verein führte sogar für längere Zeit die Tabelle an, wartet inzwischen aber seit vier Partien auf einen Sieg und hat keine realistischen Chancen auf die Meisterschaft.

Sein Debüt wird Lettieri am Samstag geben. Dann trifft er mit Panevezys in einem Testspiel auf Spartaks Jurmala. Ernst wird es eine Woche darauf, wenn das Topspiel gegen FK Suduva ansteht.