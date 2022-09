VfB Oldenburg: 27 Tore in 46 Viertliga-Partien - Trainingsgast beim Drittligisten

Der VfB Oldenburg kann als Aufsteiger nach neun Drittliga-Begegnungen auf einen gelungenen Start zurückblicken. Doch gut möglich, dass der VfB personell nochmal nachlegt.

Neun Spiele, zwölf Punkte, 12:13 Tore, macht Platz zehn: Der VfB Oldenburg ist erfolgreich in die 3. Liga-Saison 2022/2023 gestartet. Die Mannschaft von Dario Fossi gehört sicherlich zu den positiven Überraschungen. Denn viele Experten hatten die Norddeutschen vor der Saison ganz klar zu den Abstiegskandidaten gezählt.

Das jüngste 1:1 im Aufsteiger-Duell gegen die Spielvereinigung Bayreuth ärgerte Fossi dann doch aber. Er bilanzierte:" Es war ein gerechtes, aber aus unserer Sicht dummes 1:1. Wir wollten von Anfang an offensiv sein, das haben wir in der ersten Halbzeit gut gemacht. In der zweiten Halbzeit wurde Bayreuth offensiver, dennoch müssen wir bei unseren Chancen das 2:0 machen. Beim Freistoß für uns waren wir unsortiert, allerdings spielt Nollenberger den Ball klar mit dem Arm auf Ziereis. Dennoch, das müssen wir besser verteidigen."

Gut möglich, dass die Oldenburger in Zukunft eine weitere personelle Alternative haben. Denn in der Länderspielpause stellt sich ein Probespieler vor.

Tim van de Schepop spielte zwischen 2020 und 2022 für den SV Werder Bremen und war davor in den Niederlanden aktiv. Er wurde bei De Graafschap und FC Twente Enschede ausgebildet.

Tim van de Schepop, ein Stürmer, der bis zum 30. Juni 2022 beim SV Werder Bremen unter Vertrag stand, will sich für ein Arbeitspapier in Oldenburg empfehlen. Der 23-jährige Niederländer bestritt in seiner Karriere insgesamt 46 Regionalliga-Begegnungen und war dabei 27 Mal erfolgreich. In Oldenburg könnte er eine Alternative sein zu Patrick Hasenhüttl, der erst am 31. August 2022 zur Mannschaft dazustieß, Kapitän Max Wegner und Affam Ifeadigo.