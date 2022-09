Der SC Freiburg II und der VfL Osnabrück spielten am Sonntag 1:1 in der 3. Liga.

Der SC Freiburg II lässt in der 3. Fußball-Liga weiter Federn. Die stark gestarteten Breisgauer kamen am 9. Spieltag gegen den VfL Osnabrück trotz Führung nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Der SC kletterte zwar zunächst auf Rang drei, am Montag kann der 1. FC Saarbrücken bei Rot-Weiss Essen aber wieder vorbeiziehen.

Vincent Vermeij (80.) traf zur Freiburger Führung, Marc Heider (82.) erzielte fast postwendend den Ausgleich für die von Tobias Schweinsteiger trainierten Osnabrücker.