Viktoria Köln: Pokalabend gegen Bayern wird „ganz lange im Gedächtnis bleiben“

Viktoria Köln musste sich in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Bayern mit 0:5 (0:2) geschlagen geben. Trainer Olaf Janßen fühlte sich dennoch als Gewinner.

Es war ein denkwürdiger Abend für Viktoria Köln. Vor einem ausverkauften RheinEnergieStadion mit 50.000 Zuschauern lieferte sich das Team von Olaf Janßen ein DFB-Pokalduell mit dem deutschen Rekordmeister. Am Ende gab es zwar eine 0:5 (0:2)-Niederlage, aber auch viel Lob und jede Menge Erfahrung.

Nagelsmann lobt Einstellung der Viktoria

FC Bayern-Coach Julian Nagelsmann war zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, auch weil er engagierte Kölner sah. „Viktoria hat das vor allem die ersten 25 Minuten defensiv sehr gut gemacht und diszipliniert verteidigt“, lobte er. Auch offensiv setzten die Gastgeber Nadelstiche. „Sie hatten noch drei, vier Kontersituationen. Wenn sie die ein bisschen besser ausspielen, kann es sehr gefährlich werden. Dazu haben sie ein sehr schönes Tor gemacht, auch wenn es Abseits war. Aber es war schön kombiniert.“

Dem 35-Jährigen imponierte vor allem die Einstellung des Drittligisten. „Auch in der zweiten Halbzeit hat man immer gesehen, dass Olaf [Janßen] eine Mannschaft auf dem Platz hat, die auch kicken will. Das gefällt mir grundsätzlich immer“, erklärte Nagelsmann, der zusätzlich die „außergewöhnliche“ Stimmung im Stadion hervorhob.

Janßen: "Das hätte ich nicht für möglich gehalten"

Dabei machte sich sein Gegenüber Olaf Janßen vor dem Anpfiff noch Sorgen. „Weil ich ein paar Tage dabei bin, muss ich ehrlich sagen, dass ich mit einem mulmigen Gefühl in dieses Spiel gegangen bin, weil ich gedacht habe, es kann auch 15 oder 20 Gegentore geben, ohne dass du was dafürkannst.“ Doch seine Schützlinge stemmten sich gegen den Rekordmeister und konnten den eigenen Kasten sogar bis zur 35. Minute sauber halten. „Wie die Jungs das in der ersten halben Stunde verteidigt haben, das hätte ich nicht für möglich gehalten“, staunte der erfahrene Trainer.

Auch mit einer 0:5-Niederlage habe man in Köln keinen Grund traurig zu sein. „Der Abend wird bei uns allen ganz lange im Gedächtnis bleiben“ erklärte Janßen. „Wir fühlen uns auch als Gewinner, weil wir einfach ein tolles Gefühl bekommen haben. Das kann man ja nicht trainieren gegen so eine Weltklasse-Mannschaft zu spielen.“ Der Coach freute sich, dass die Bayern auch mit ihrer komfortablen Führung weiter nach vorne spielten. „Deswegen sitzt hier ein sehr glücklicher Viktoria Trainer, weil meine Spieler dieses Spiel geschenkt bekommen haben und brutal viel aus diesen Erfahrungen sammeln können.“