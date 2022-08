RWE: Rüth verlängert und wechselt in die Regionalliga

Bei Rot-Weiss Essen geht es aktuell in der Personalabteilung Schlag auf Schlag: Auch Fabian Rüth verlässt RWE. Aber: Zuvor verlängerte er seinen Vertrag.

Luca Dürholtz ist vor wenigen Tagen zur Spielvereinigung Elversberg zurückgekehrt, Felix Schlüsselburg (Ziel unbekannt) hat an diesem Mittwoch (31. August) seinen Vertrag aufgelöst und nun verlässt auch Fabian Rüth Rot-Weiss Essen.

Der 21-jährige Abwehrspieler wechselt auf, wie von RevierSport bereits berichtet, auf Leihbasis in die Regionalliga Südwest zu Rot-Weiss Koblenz. Um diesen Deal zu ermöglichen, verständigten sich Rüth und RWE auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2024.

Fabian Rüth ist neben Nils Kaiser (SC Wiedenbrück) und Mehmet Timur Kesim (SG Wattenscheid 09) bereits der dritte Spieler, den Rot-Weiss Essen für die Saison 2022/2023 an einen Regionalligisten ausleiht.

"Fabian ist ein talentierter Spieler, der allerdings für seine weitere Entwicklung Spielpraxis benötigt. Diese können wir ihm in der aktuellen Konstellation nicht bieten. Daher erachten wir ein Leihgeschäft als die optimale Lösung", erklärt RWE-Sportchef Jörn Nowak.

Im Winter 2022 kam Rüth von der TSG Hoffenheim II an die Hafenstraße. In wettbewerbsübergreifend sechs Spielen erzielte der Defensivspieler zwei Treffer. Nun erhofft er sich in Koblenz mehr Spielpraxis.

"Ich habe mir das Spiel gegen Offenbach angeschaut und hatte direkt einen super Eindruck von der Mannschaft", schildert Rüth seine ersten Eindrücke von RW Koblenz. Der Sportliche Leiter des Südwest-Regionalligisten Christian Noll bedankte sich bei den Essenern. Noll: "Es war eine unkomplizierte Zusammenarbeit bei der Ausleihe. Wir freuen uns auf einen jungen, talentierten Spieler, der das Koblenzer Team mit seinen Qualitäten weiterhelfen soll."

Der RWE-Kader 2022/2023 im Überblick:

Tor: Jakob Golz, Raphael Koczor, Felix Wienand

Abwehr: Daniel Heber, José-Enrique Ríos Alonso, Felix Herzenbruch, Mustafa Kourouma, Michel Niemeyer, Sascha Voelcke, Sandro Plechaty, Felix Bastians, Nico Haiduk, Meiko Sponsel, Moritz Römling, Andreas Wiegel

Mittelfeld: Clemens Fandrich, Fabian Götze, Thomas Eisfeld, Cedric Harenbrock, Erolind Krasniqi, Kevin Holzweiler, Oguzhan Kefkir, Niklas Tarnat, Björn Rother, Aurel Loubongo, Isaiah Young, Lawrence Ennali

Angriff: Ron Berlinski, Simon Engelmann