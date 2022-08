"Großartige Geste": FC Bayern schenkt Viktoria Köln 50 Prozent der Einnahmen

Am Mittwochabend (20.45 Uhr) trifft der FC Viktoria Köln auf den FC Bayern München. Schon im Vorfeld der Partie kann der Drittligist jubeln.

Serienmeister FC Bayern München überlässt beim Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal dem Drittligisten Viktoria Köln die Hälfte seiner Einnahmen. Dies dürften mindestens 200.000 Euro sein. Die Bayern treten am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) in Köln an. Im DFB-Pokal erhalten für gewöhnlich beide Teams den gleichen Anteil an den Zuschauer-Einnahmen.

"Viktoria Köln blickt auf eine über 110 Jahre lange Tradition und zählt zu den festen Größen im deutschen Profifußball. Viele Vereine haben unter den Folgen der Pandemie zu leiden, und der FC Bayern ist seit jeher dafür bekannt, notleidende Clubs zu unterstützen", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer.

Kölns Geschäftsführer Eric Bock sagte: "Das ist bei einem Spiel dieser Größenordnung alles andere als selbstverständlich und einzigartig im deutschen Fußball." Der FC Bayern unterstreiche "mit dieser Geste erneut seine Ausnahmestellung".

Viktoria Köln wird über eine halbe Million Euro verdienen

Gespielt wird nicht in Köln-Höhenberg, sondern in Müngersdorf, der Heimat des 1. FC Köln. Mit 50.000 Zuschauern, darunter rund 7000 Fans aus München, ist das Spiel ausverkauft. Nach RS-Informationen darf sich die Viktoria schon jetzt, unabhängig vom Ausgang des Spiels, auf ein dickes, finanzielles Plus freuen. 500.000 bis 600.000 Euro wird der Drittligist an dieser Partie verdienen. Auch dank der großen Geste des FC Bayern München.

Die sportliche Einschätzung? Franz Wunderlich, Sportvorstand der Viktoria, meinte gegenüber RevierSport zu den Viktoria-Chancen: "1:100! Mal ehrlich: Was soll ich jetzt hier einen raushauen? Wir spielen gegen die Super-Bayern. Sie haben wieder einen Lauf. Gewinnen 7:0 in Bochum und scheitern gegen Gladbach nur an einem überragenden Yann Sommer. Unser Trainer Olaf Janßen war in Bochum vor Ort und sagte mir, dass der VfL das gar nicht so schlecht gemacht hat. Das hört sich verrückt an, wenn man das Ergebnis kennt. Wir wollen uns einfach richtig gut verkaufen."