RWE: Das sagt Felix Götze zu seinem Wechsel nach Essen

Rot-Weiss Essen und Felix Götze haben zusammengefunden. Nach Clemens Fandrich ist Götze die nächste RWE-Verstärkung. Er freut sich auf die Herausforderung in Rot und Weiss.

Am Montagabend wurde der Transfer offiziell vermeldet: Rot-Weiss Essen hat Felix Götze vom FC Augsburg verpflichtet. Besser gesagt: erst einmal ausgeliehen. Erst, wenn RWE die 3. Liga hält, könnten die Essener den 24-Jährigen dank einer Klausel im Vertrag fest verpflichten.

Der neue Mann, der nach Clemens Fandrich, der zweite Zugang binnen weniger Tage ist - Andreas Wiegel wird auch noch folgen - freut sich jedenfalls sehr auf die Herausforderung RWE.

Ich habe Rot-Weiss Essen schon in den letzten Jahren mit Spannung verfolgt. Felix Götze

Götze, der in Dortmund geboren ist und wieder dort wohnen wird, sagte bei seiner Vertragsunterschrift in Essen: "Das Ruhrgebiet ist meine Heimat. Ich habe Rot-Weiss Essen schon in den letzten Jahren mit Spannung verfolgt. Der Verein gehört mit all seiner Tradition einfach in die 3. Liga. Ich möchte sofort mit anpacken, RWE dort zu etablieren und bin absolut glücklich, ein Teil der Hafenstraße zu sein."

Unter FCA-Cheftrainer Enrico Maaßen spielte Götze keine Rolle. In der laufenden Saison stand er erst einmal im Bundesliga-Kader und kam einmal zu einem 66-minütigen Einsatz in der Regionalliga-Reserve des FCA. Insgesamt bestritt Götze in seiner Karriere sechs Bundesligaspiele (ein Tor).

Götze überzeugte zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern

In der vergangenen Saison war Felix Götze an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen und bewies schon seine Drittliga-Tauglichkeit. In der Aufstiegssaison des FCK bestritt Götze 23 Einsätze, steuerte zwei Treffer bei und legte drei weitere Tore auf. Zuvor absolvierte er auch elf Drittliga-Begegnungen für den FC Bayern München II. Nun will Götze sein Konto von bisher 34 Drittligaspielen bei Rot-Weiss Essen aufpolieren.