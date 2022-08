RWE: Felix Götze kommt per Leihe aus Bundesliga

Rot-Weiss Essen hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Leih-Spieler aus der Bundesliga verpflichten können.

Rot-Weiss Essen hat das Buhlen um Bundesliga-Profi Felix Götze für sich entschieden. Das hat der RWE am Montagabend bekanntgegeben. Der jüngere Bruder von Mario Götze wird für zwei Jahre vom FC Augsburg in die 3. Liga ausgeliehen.

Über das RWE-Interesse hatten WAZ und RevierSport bereits am Freitag (26. August) exklusiv berichtet. Den Medizincheck hat Götze am Montag in Essen absolviert und anschließende den Leih-Vertrag unterschrieben.

„Felix ist ein Top-Spieler, der die 3. Liga kennt und in der vergangenen Saison als Stammspieler mit dem 1. FC Kaiserslautern aufgestiegen ist. Er ist ein Kind des Ruhrgebiets und wir freuen uns daher umso mehr, dass er sich gegen höherklassige Angebote und für unseren Weg entschieden hat“, sagte RWE-Sportdirektor Jörn Nowak in einer Pressemitteilung über die Verpflichtung.

Leihe für 2 Jahre

Doch unter FCA-Cheftrainer Enrico Maaßen spielte der 24-Jährige keine Rolle. In der laufenden Saison stand er erst einmal im Kader und kam einmal zu einem 66-minütigen Einsatz in der Regionalliga-Reserve des FCA. Insgesamt bestritt Götze in seiner Karriere sechs Bundesligaspiele (ein Tor).

Sollte er mit dem RWE direkt wieder aus der 3. Liga absteigen und den Gang zurück in die Regionalliga West antreten müssen, würde der 24-Jährige aber wohl frühzeitig zum FCA zurückkehren. Sein Kontrakt in Augsburg läuft noch bis 2024. Um das zu verhindern, soll Götze beim derzeitigen Tabellenletzten direkt eine Führungsrolle übernehmen - seine Position kann dabei flexibel sein.

Während er sich im Mittelfeld auf der Sechs am wohlsten fühlt, kann er in der Defensive sowohl in der Innenverteidigung als auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden. Mit dem Transfer hat RWE gleich auf mehreren Problemstellen Abhilfe schaffen und an Qualität dazugewinnen können, was besonders RWE-Trainer Christoph Dabrowski freut.

"Wir möchten unserem Defensivspiel zusätzliche Stabilität verleihen und sind uns sehr sicher, dass Felix uns bei diesem Vorhaben helfen wird. Dadurch, dass er die Sommervorbereitung bei einem Bundesligisten absolviert hat, kann er uns sofort weiterhelfen“, ist Dabrowski von den Fähigkeiten seines Neuzugangs überzeugt.

Gemeinsam mit Neuzugang Clemens Fandrich könnte Götze in der kommenden Zeit das rot-weisse Mittelfeld-Duo bilden, das Fans und Verantwortlichen den ersehnten ersten Sieg in der 3. Liga bringt.